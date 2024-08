VÍDEO: Homem leva facada e invade missa para pedir socorro; Veja as imagens

Os fiéis que estavam em uma missa na Cidade Universitária, em Maceió, no último domingo (11), foram surpreendidos com situação fora do comum. Um homem invadiu a igreja pedindo ajuda, após levar facada na cabeça. No vídeo, o padre aparece assustado em uma igreja católica.

A missa estava sendo transmitida pelo YouTube, ao vivo, e os fiéis da Igreja Matriz Rosa Mística e Santo Antônio se assustaram no momento que o homem entrou no espaço, por isso a celebração precisou ser interrompida até que o homem fosse socorrido.

O homem que foi esfaqueado explicou, de acordo com informações do G1, aos policiais que foi atingido pelo cunhado, o qual está foragido; a vítima contou ainda que o cunhado tentou matá-lo após uma briga entre eles no dia anterior.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o homem esfaqueado para Unidade de Pronto Atendimento do bairro, em menos de uma hora ele recebeu alta.

VÍDEO: Homem invade missa após levar facada na cabeça pic.twitter.com/FqgyCrNgs0 — Tucumamidias4 (@Tucumamidias411) August 12, 2024

Segundo a Polícia Militar, depois de sair da UPA a vítima comprou combustível para incendiar a casa do cunhado. O policial, que horas antes tinha ido para a ocorrência na igreja, foi também acionado para tentar impedir a ação.

De acordo com a PM, o homem que sofreu a facada foi levado para a casa e convencido a procurar a delegacia para prestar queixa. O suspeito do crime está foragido.

