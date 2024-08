Uma disputa sem favorito em Sena Madureira, onde o desafio é pessoal

EM SENA MADUREIRA deverá ser travada, talvez, a eleição mais virulenta desta campanha, porque na disputa da prefeitura não estarão grupos adversários, mas de inimigos pessoais. A oposição terá o deputado Gerlen Diniz (PP) como seu nome para prefeito. Ele liderou as pesquisas, folgado, quando o candidato do prefeito Mazinho Serafim era Alípio Gomes. Um novo cenário surgiu, com a substituição de Alípio de candidato a prefeito pelo deputado Gilberto Lira (UB). Não se tem ainda uma pesquisa registrada sobre o novo quadro, se conseguiu ou não mudar o panorama que era desfavorável ao grupo do prefeito Mazinho. O certo é que, independente da próxima pesquisa, a disputa pela prefeitura de Sena Madureira deve descambar para o lado pessoal. Fica difícil se dizer quem é o favorito, mas fica fácil prever que ao longo da campanha vamos ter cenas de violência e ataques pessoais entre os candidatos. Da canela para cima, vai ser um jogo onde vale tudo. Não esperem uma eleição pacífica. Será uma guerra sem trincheiras.

PESQUISA É MOMENTO

PESQUISA registra um momento. Esse instituto desconhecido de nome 100 Cidades, com sede no Espírito Santo, que pretende divulgar uma pesquisa sobre a PMRB feita em julho por telefone, brinca com a inteligência dos acreanos. Pesquisa feita em julho, seu valor é igual a uma nota de 300 reais. Pesquisa só vale no momento. Esse instituto já teve pesquisa proibida pela justiça em Curitiba e problemas em Campo Grande. A saber quem vai colocar em risco a credibilidade em divulgar a pesquisa.

QUEM É O PAI DA CRIANÇA?

O MAIS cômico é que esse instituto diz que ele próprio está bancando a pesquisa, desembolsando 15 mil reais. O que ganha, por qual motivo, um instituto do Espírito Santo gasta dinheiro próprio para saber como anda a eleição para a prefeitura de Rio Branco? Para não se queimar ninguém quer assumir a paternidade de estar bancando na sombra a realização dessa pesquisa. Este tipo de coisa não define uma eleição. No Acre não há mais lugar para amadorismo.

NÃO PODE QUEIMAR A IMAGEM

A IMAGEM do governador Gladson é de um político que não persegue ninguém. Só que essa caça às bruxas promovida pela sua tropa de choque, orientando a demissão de quem não quer apoiar o candidato do PP a prefeito, pode acabar colocando na sua testa uma nova imagem, a de perseguidor. Eleição passa, o servidor público fica; e no futuro, pode lhe ser prejudicial. Quem é demitido não se esquece. Se a imagem do perseguidor viralizar, depois será difícil o Gladson reverter.

ERRO PRIMÁRIO

TENHO ouvido críticas de assessores do prefeito Bocalom (PL) de que a entrada de Alysson Bestene (PP) não ajudou em nada a campanha. Crítica injusta. Todos sabiam (as pesquisas mostraram) que o Alysson não é popular, não cabe a reclamação. Alysson foi um bom gestor, é uma pessoa do bem, e nada mais que isso. Não tem densidade eleitoral.

NORMANDO SALES

A ÚLTIMA vítima da turma que promove no governo uma caça às bruxas foi o assessor Normando Sales, por não querer entrar na campanha do PP. Mas esse tipo de perseguição está sobrando, também, para a vice-governadora Mailza Assis (está sendo usada), que é quem assina as demissões, mesmo a decisão não tendo partido dela. Está entrando de graça nessa barca da perseguição. Quem vê um decreto de demissão assinado por ela fica a imaginar que foi uma decisão pessoal. Estão fazendo dela bucha de canhão.

MOTIVO CONFIRMADO

O ex-prefeito Normando Sales confirmou ontem ao BLOG que a sua demissão do cargo de assessor do governo, foi por motivos políticos. Preferiu perder o cargo do que ir para a campanha do prefeito Bocalom, com quem está politicamente rompido.

ERRO DE CAMPANHA

O PREFEITO Tião Bocalom (PL) tem coisas positivas da sua gestão para apresentar na campanha. Quando fica atacando ex-prefeitos se esquece de mostrar o saldo da sua administração. Não se faz campanha pelo retrovisor.

NÃO SE GANHA

NÃO conheço uma campanha em que o tom foi o da perseguição de servidores públicos que deu certo. A perseguição com demissões, longe de somar, só aumenta a antipatia por uma candidatura. É tiro pela culatra.

PEDRA E VIDRAÇA

A POLÍTICA é uma gangorra. Na eleição passada o prefeito Tião Bocalom (PL) – estava na oposição – jogava pedras na vidraça do poder. Nesta eleição os papéis se invertem, o prefeito Bocalom será a vidraça.

PARA EVITAR FRAUDES

COMO forma de evitar fraudes nas cotas de negros, índios e mulheres, o depósito dos recursos do Fundo Eleitoral nas contas dos vereadores, nesta eleição, será feito pela direção nacional dos partidos direto na conta de cada candidato. Evita privilégios.

NÃO ESPEREM ENXURRADA

CANDIDATOS a prefeitos não esperem que caiam milhões de reais nas contas das suas campanhas. O Fundo Eleitoral é alto, mas é dividido por todos os municípios do país com seus candidatos a prefeitos e vereadores, com direcionamento da maior fatia aos grandes centros eleitorais. O choro vai ser grande.

CHORO MAIOR

O CHORO maior será dos candidatos a prefeitos que se mudaram para o PP, esperando o repasse de altos valores para a campanha. Os tempos são outros, o Gladson não vai arriscar seu CPF e nem virá dinheiro de Manaus, como veio na eleição passada. A temporada eleitoral será de vacas magras. E de bolso furado.

FORTE CANDIDATO

CONVERSEI ontem com quem conhece bem o colégio eleitoral de Epitaciolândia e não morre de amores pelo prefeito Sérgio Lopes (PL). Ouvi dele, a seguinte frase: “Será muito difícil derrotar o Sérgio, está forte”.

ÚLTIMO DOS MOICANOS

O PT tem apenas a prefeitura de Xapuri, é pela estrutura de campanha dos adversários, não será fácil o prefeito Bira Vasconcelos (PT) fazer o seu sucessor. Bira é o último dos moicanos petistas no comando de uma prefeitura.

AS DELÍCIAS DO PODER

OS CARDEAIS do PT estão se lixando para a campanha municipal, estão todos aboletados em cargos de confiança com polpudos salários, no governo federal, em Brasília. Gozam das delícias do poder. De mordomia, só não gosta quem nunca usufruiu.

SEGURANDO O PINCEL

QUEM está fazendo o que pode para tentar tirar o PT do atoleiro que as suas principais lideranças colocaram o partido no Acre, é o presidente Daniel Zen. Ele é extremamente competente, mas não tem a varinha do mago Merlin para fazer mágica. Está só, segurando o pincel.

DUAS VAGAS

PELO potencial da chapa, não será demais se prever que o SOLIDARIEDADE pode eleger dois vereadores em Rio Branco. Seu presidente, o deputado Afonso Fernandes, conseguiu montar uma chapa competitiva como um todo.

DEBATE IDIOTA

O DEBATE mais idiota desta campanha é a tese da direita contra a esquerda, na disputa da PMRB. Só quem pensa assim são os fanáticos, a eleição é para se saber que candidato poderá fazer mais pela cidade.

QUER SABER DE NADA

QUEM está com a rua esburacada vai lá querer saber de direita e esquerda, quer saber é de ver sua rua trafegável. Só os bobalhões é que acham que podem ideologizar uma disputa paroquial. O morador da periferia tem outras prioridades.

ONDE ESTÃO OS VEREADORES

Em que chapa estão os vereadores de Rio Branco? Piaba, Raimundo Castro, Ismael Machado, Rutênio e Lene Petecão, estão no União Brasil. Raimundo Neném, Antônio Moraes, Joaquim Florêncio, João Marcos e James do Lacen, no PL. No PODEMOS, Hidelgard Pascoal e Arnaldo Barros. No PROGRESSISTAS, Samir Bestene, Elzinha Mendonça e N. Lima. Já, Fábio Araújo e Célio Gadelha, no MDB.

FRASE MARCANTE

“De onde menos se espera, daí é que não sai nada”. Barão de Itararé.

COMEÇA NO 15

A CAMPANHA do Marcus Alexandre deve começar no próximo dia 15, no tradicional Bairro 15, com um arrastão de votos. É tudo muito emblemático, o 15 é o número do MDB e de seu candidato.

LEI DE MURICI

NÃO concordo com o seu viés ideológico de extrema-direita, mas as articulações do senador Márcio Bittar (UB) na campanha para a PMRB, é do jogo. É que joga o seu futuro político na eleição da capital e em Cruzeiro do Sul. Se perder nos dois municípios, a sua reeleição ao Senado fica comprometida. Eleição é a Lei de Murici, cada um que cuide de si. Cada um, joga com as suas armas.