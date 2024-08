Sonoplasta da Rádio Tupi passa mal ao vivo e morre aos 51 anos; vídeo

O sonoplasta Jorge Luís de Oliveira Martins, conhecido como Jorginho Uepa, morreu nesta terça-feira (13/8) enquanto trabalhava no programa Patrulha da Cidade, da Rádio Tupi. O profissional passou mal ao vivo e foi socorrido por colegas.

O operador de áudio foi levado para o hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu. A causa da morte não foi revelada. Aos 51 anos, ele deixa a esposa, três filhos, três enteadas e uma neta.

Um vídeo do momento mostra o susto e desespero dos colegas da rádio. O programa Patrulha da Cidade estava no ar na rádio e também na Tupi na TV.

Na gravação é possível ver que, na ocasião, estavam na mesa Mário Belisário, Garcia Duarte, Miguel Marques, Fábio Maskara, Lica Oliveira, Jorge Pereira e Nair Amorim. De repente, alguém avisa: “Jorginho tá passando mal”.

O apresentador Mário Belisário tenta conduzir a situação e avisa aos ouvintes que o sonoplasta passou mal. No vídeo dá para ver a movimentação dentro do estúdio, pessoas pedindo pressa para ajudar Jorginho. Em seguida, a câmera de dentro do estúdio é cortada e um comercial entra na rádio.

Jorginho Uepa, operador de áudio da Rádio Tupi, passou mal durante a programação ao vivo e infelizmente faleceu. Em nota, a rádio informou que Jorginho foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EiXvQT985U — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) August 13, 2024

A Rádio Tupi emitiu uma nota em homenagem ao sonoplasta.

“É com grande tristeza que a Super Rádio Tupi informa sobre o falecimento do operador de rádio Jorginho Uepa, que por tantos anos esteve no comando das vinhetas e divertidos áudios que davam vida às histórias e personagens do Programa da Patrulha da Cidade. Uepa também animava nossas tardes com a “Palavra Amiga” e tantos outros quadros do Show do Heleno Rotay.

Morador de Santa Cruz, Jorge Luís de Oliveira Martins, de cinquenta e um anos, morreu fazendo uma das coisas que mais amava. Estava na mesa de áudio, ao lado de todo o elenco da Patrulha da Cidade, na tarde desta terça-feira (13), sob o comando de Mário Belisário, quando se sentiu mal e foi socorrido pelos colegas.

Jorginho Uepa chegou a ser levado com vida para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada. Jorginho Uepa deixa mulher, três filhos, três enteadas e uma neta. Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande Família Tupi”.