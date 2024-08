Roubo de celulares cai mais de 32% nos primeiros meses de 2024

O número de crimes de roubo, caracterizado pela extração de bens ou valores de uma pessoa mediante violência ou grave ameaça, obteve redução de 32,51% no período de janeiro a julho de 2024, segundo dados do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal (Dint) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC).

Segurança reduz mais de 32% o número de roubo de celulares nos primeiros seis meses do ano. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Dos 22 municípios acreanos, 11 obtiveram redução no crime de roubo e quatro não tiveram registro da modalidade: Jordão, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus e Porto Walter. A capital Rio Branco apresentou redução de 35,40%, representando 77,17% do número total desses crimes em todo o estado em 2024, seguida de Cruzeiro do Sul, com 6,17%.

De janeiro a julho, 11 municípios do estado reduziram o número de roubos de celular. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, destaca que a integração entre os órgãos de segurança tem sido uma estratégia fundamental na redução obtida e que a pasta vem se utilizando de todos os recursos de segurança para coibir qualquer tipo de crime no Acre.

Secretário José Américo Gaia: “Estratégias eficazes”. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

“A cooperação entre as forças policiais fortalece a resposta contra o crime, sendo a redução do roubo de celulares uma conquista significativa para a segurança pública, refletindo o impacto de estratégias e políticas eficazes implementadas pelas forças do Estado. Esse tipo de crime é comum em muitas regiões devido ao valor dos dispositivos e à facilidade de revenda, tornando-se uma preocupação e uma prioridade para a Secretaria de Segurança reduzir esses números”, afirma o gestor.

“De janeiro a julho do ano 2024, tivemos 1.038 registros de roubo de celulares, enquanto que de janeiro a julho do ano 2023 foram 1.538: isso corresponde a uma redução de 32,51% em todo o estado. Comparando os dois períodos e também separando a tabela por município, verifica-se que em apenas seis houve registros de aumento de celulares e em Rio Branco reduziu 35,40%, ou seja, a redução em Rio Branco foi até maior que a redução do estado”, explica o chefe do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal, Nilber de Lima.

A diminuição é resultado de um trabalho conjunto entre os órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública do Estado (Sisp), que vem investindo intensamente em estratégias e políticas de segurança que combatam e previnam esse tipo de crime, com o aumento da presença policial em áreas com alta incidência de roubo de celulares, como pontos de transporte público e pontos turísticos, que, além do policiamento, também contam com auxílio de câmeras de videomonitoramento para ajudar nas investigações.

Patrulhamento comunitário é realizado em locais de grande fluxo de Rio Branco. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Tecnologias avançadas são a nova aposta da Segurança Pública para coibir o crime de roubo, com o rastreamento de dispositivos e o bloqueio remoto de celulares. Aplicativos como Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prometem ser mais um reforço contra o crime, pois permitem que usuários registrem seus dispositivos e denunciem roubos, auxiliando as autoridades na recuperação dos aparelhos.

Tecnologias de rastreamento ajudam no processo de identificação dos aparelhos roubados e dão celeridade aos processos de investigação. Foto: Ascom Civil

Aplicativos como esse fazem parte de uma estratégia mais ampla de segurança pública para rastrear dispositivos roubados e facilitar a recuperação dos aparelhos, a partir do acionamento imediato de medidas de bloqueio dos dispositivos móveis cadastrados, por meio da comunicação de furto, roubo e perda.

Aplicativo Celular Seguro – principais funcionalidades

1. Cadastro de celulares: os cidadãos podem registrar os seus dispositivos no aplicativo, informando dados como a Identidade Internacional de Equipamento Móvel (Imei), marca, modelo, e número de série. Esse cadastro ajuda as autoridades a identificar e rastrear os aparelhos em caso de roubo ou furto.

2. Rastreamento de aparelhos: quando um celular cadastrado no Celular Seguro é roubado, o proprietário pode informar o roubo diretamente pelo aplicativo. O sistema, então, utiliza os dados fornecidos para rastrear o dispositivo e notificar as autoridades competentes.

3. Integração entre forças de segurança: o aplicativo está integrado com as forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso permite uma resposta mais rápida na recuperação dos aparelhos, facilitando a localização e devolução aos proprietários.

4. Banco de dados centralizado: o aplicativo mantém um banco de dados atualizado, com as informações dos celulares registrados e dos incidentes de roubo. Esse banco de dados é acessível às autoridades, ajudando na identificação de aparelhos recuperados e na investigação de crimes relacionados a celulares.

5. Prevenção de comercialização de celulares roubados: com o aplicativo, fica inibida a venda de celulares roubados, uma vez que aparelhos reportados como roubados ficam registrados no sistema. Isso dificulta a revenda desses dispositivos em mercados paralelos.

Crime de roubo

O crime de roubo é uma infração penal caracterizada pela subtração de bens ou valores de uma pessoa mediante violência ou grave ameaça. É uma forma de crime contra o patrimônio e é considerado grave, devido à sua natureza agressiva e ao impacto psicológico e físico que pode ter sobre a vítima. Confira os tipos de roubos:

– Roubo simples: envolve a subtração de bens com uso de força ou ameaça, sem circunstâncias agravantes.

– Roubo majorado: aumenta a pena quando o crime é cometido com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas (mais de um autor), ou resulta em lesão grave à vítima.

– Roubo circunstanciado: a pena pode ser aumentada em casos em que o roubo é realizado em circunstâncias específicas, como durante uma invasão domiciliar ou em transporte público.

