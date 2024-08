A ideia da jogadora viralizou entre as companheiras | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a lateral direita Antônia usou uma forma diferente para cuidar da medalha que ganhou no futebol feminino. Com tantas reclamações sobre a qualidade do material, a atleta enrolou o ‘prêmio’ em plástico filme.

A ideia da jogadora viralizou entre as companheiras de seleção que publicaram nas redes sociais a ideia da lateral.

brasileiro não decepciona: a antônia (jogadora da seleção) que não é nada besta já tacou um plástico filme pra proteger a medalha olímpica e não descascar pic.twitter.com/1u3rcPBBel — lele (@leledocuscuz) August 11, 2024

“Tenho que cuidar do meu bebê”, afirmou Antônia em descontração.

