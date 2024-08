O alerta de Tanízio Sá para o déficit previdenciário do Acre

Durante a sessão desta terça-feira, 13 de agosto, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tanízio Sá (MDB), demonstrou preocupação com o crescente déficit do Acreprevidência, sistema responsável pelas aposentadorias dos servidores estaduais, incluindo os trabalhadores da educação. Em sua fala, ele destacou a importância de enfrentar essa questão urgentemente para evitar futuros problemas financeiros para o Estado e garantir a segurança dos aposentados.

O parlamentar ressaltou que o Tesouro do Estado está atualmente destinando R$ 72.443.000 mensais ao Acreprevidência para cobrir o déficit, totalizando quase R$ 1 bilhão por ano. “Nós fazendo aí uma análise, até 2034, é possível que o Tesouro do Estado não suporte mais pagar esse valor”, alertou Tanízio Sá. Ele destacou que se não forem tomadas medidas agora, o sistema poderá se tornar insustentável, colocando em risco o pagamento das aposentadorias futuras.

O emedebista Sá também frisou a importância de contratar mais servidores permanentes, em vez de provisórios, para contribuir diretamente com o Acreprevidência. “A maioria dos contratos provisórios contribui para o regime geral, e não para o Acreprevidência”, explicou, sugerindo que a substituição dos provisórios por servidores concursados ajudaria a equilibrar o sistema.

O deputado expressou ainda sua preocupação com o futuro dos trabalhadores da educação, muitos dos quais estão se aproximando da aposentadoria. “É possível que no futuro, bem próximo, até 2034, as aposentadorias dos professores, todos os aposentados, sejam só fictícias”, advertiu, enfatizando a necessidade de ações imediatas para evitar que o Estado chegue a esse ponto crítico.

Apesar das dificuldades financeiras mencionadas, Tanízio Sá afirmou que é preciso explorar todas as possibilidades para garantir um aumento salarial para os professores. “Eu não acredito que um gestor, sabendo da importância que tem a educação, se ele tem esse compromisso, e se tiver o recurso dentro do limite da lei, que ele não vai poder cumprir”, disse, manifestando seu apoio à causa dos trabalhadores da educação e a importância de respeitar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, o deputado destacou que sempre trabalhou para defender os interesses do povo acreano, especialmente no que diz respeito à educação. “Esse tem sido nosso objetivo. O interesse do Acre, aqui dentro, todo deputado defende”, concluiu, reafirmando seu compromisso com os professores e com o desenvolvimento do Estado.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac