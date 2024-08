Mulher doa 8 litros de leite materno semanalmente para hospital; Confira

Inspirada no mês dedicado ao incentivo à amamentação, o ‘Agosto Dourado’, uma mãe da Zona Norte do Rio de Janeiro, doa cerca de 8 litros de leite materno por semana. Andreia Fernandes é doadora regular do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart (HMulher), que fica em São João do Meriti, na Biaxada Fluminense. As informações são do portal G1.

Ela revelou, em entrevista ao site, que recebe os frascos higienizados, touca, máscara para fazer a extração e conta com a ronda da equipe do hospital, que vai até a sua casa realizar a coleta semanalmente, dispensando o deslocamento até a unidade.

“Por vezes nem eu acredito, sabia? Me sinto muito honrada com essa missão. Eu encaro como ‘trabalho’ mesmo. Sempre tenho frasco cheio de leite aqui em casa. Meu volume de produção é muito alto. São quase oito litros de leite doados por semana. Mérito da Helena também, ela é muito generosa em doar leite para os amiguinhos que certamente nem conhecerá”, brincou a mãe de Helena, de quatro meses.

Andreia chega a produzir mais de 30 litros de leite por mês, sem contar o que vai para a nutrição da sua pequena. Ela comenta que poder auxiliar bebês prematuros é o que mais a estimula a seguir fazendo as doações.

“Só de pensar na mãe que tem um filho prematuro, me emociona muito. Um bebê buscando forças pra viver, sem forças pra sugar e meu leite sendo solução e alimento pra essa geração, eu me arrepio! E é nisso que eu me apego com força quando me dá vontade de chutar o balde, sabe? É lindo tudo isso, mas é cansativo, desconfortável. Eu não posso sair mais do que 3 horas sem levar meu kit de extração volante”, expressou.

Ela conta que o acompanhamento de um nutricionista faz toda diferença para alcançar a marca.

“Sempre busquei acompanhamento nutricional. Vejo gestação e amamentação como uma etapa da vida que preciso de preparação física e alimentar para isso. Sempre tive em mente que eu precisava me alimentar adequadamente não por mim, mas pela Helena. A gestação foi muito mais sobre a Helena do que sobre mim, e eu levei isso bem a sério. Já na etapa amamentação, foi e tem sido muita água, em média 4 litros por dia. E comida de verdade. Eu como como um dragão, como zoamos aqui em casa”, disse.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Ses-RJ), as duas maternidades estaduais da Baixada Fluminense, Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, e o HMulher possuem ações que promovem o aleitamento e incentivam a doação solidária de leite materno. Eles contam com serviços para estimular a prática da amamentação, especialmente durante o ‘Agosto Dourado’.

