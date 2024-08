Largue o cigarro: Veja o que acontece com o corpo de quem para de fumar

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o tabaco mata oito milhões de pessoas em todo o mundo por ano. Por isso, é importante destacar os benefícios ganhos quando uma pessoa parar de fumar.

O Dia Nacional de Combate ao Fumo (29/08) foi criado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) em 1986, com o objetivo de conscientizar a população sobre os danos causados pelo tabagismo. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o tabaco mata oito milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, aproveitamos a data para destacar os benefícios ganhos quando uma pessoa parar de fumar.

12 razões para abandonar o tabagismo

O Dr. Ronaldo Macedo, médico pneumologista do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), elenca 12 motivos benéficos para abandonar o tabagismo. Confira:

1 – Vinte minutos após parar de fumar, a frequência cardíaca cai; ou seja, a pressão arterial e a frequência do pulso voltam ao normal;

2 – Após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue;

3 – Depois de oito horas, os níveis de monóxido de carbono presentes no sangue atingem os valores normais e o nível de oxigênio aumenta;

4 – Em 24 horas, os pulmões passam a funcionar melhor e os brônquios já começam a limpar os resíduos deixados pelo tabaco;

5 – Após 48 horas, o olfato já pode sentir melhor os cheiros e o paladar degustar melhor os alimentos;

6 – Entre duas e 12 semanas a pele fica menos oleosa, melhora a circulação sanguínea e a capacidade pulmonar pode aumentar em até 30%;

7 – Entre um e nove meses, a tosse, a falta de ar e a respiração ofegante diminuem;

8 – Depois de um ano, o risco de doenças cardíacas, como o infarto, por exemplo, caem pela metade;

9 – Em cinco anos, os riscos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto do miocárdio e morte por ataque cardíaco se aproximam ao de uma pessoa que nunca fumou;

10 – Dez anos depois, o risco de sofrer um infarto é semelhante ao de uma pessoa que nunca fumou;

11 – Entre 10 e 15 anos, a expectativa de vida se iguala a de um não fumante;

12 – Após 15 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão se iguala ao dos não fumantes.

Como parar de fumar?

Apontar os benefícios de abandonar o vício é, definitivamente, muito mais simples do que abandoná-lo em si. No entanto, segundo Ronaldo, o primeiro passo é definir como se deseja passar por este processo.

Isto é, parando imediatamente, quando se determina uma data e a partir dela não fuma mais nenhum cigarro; ou parando gradualmente, ao estipular uma quantidade de cigarros por dia e ir diminuindo, até zerar. “Cada pessoa irá definir como se sente melhor com relação ao abandono do vício e o importante é que se tenha apoio da família e dos amigos”, destaca.

O caminho requer determinação e coragem para enfrentar momentos críticos que fazem parte do processo. “Haverá a síndrome de abstinência, que inclui a fissura (vontade intensa de fumar), dor de cabeça, irritabilidade, tontura, alteração do sono, tosse, indisposição gástrica e outros sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. Também é possível que não se tenha nenhum sintoma. Em média, quando se manifestam, os sintomas duram de uma a duas semanas”, afirma o médico.

Outro ponto importante é não ter medo de recaídas. “A recaída pode ocorrer, mas não deve ser encarada como um fracasso. Se acontecer, recomece, preste atenção ao motivo que o levou a voltar a fumar e corrija a rota. De modo geral, o fumante tenta abandonar o vício cerca de três ou quatro vezes até conseguir definitivamente. O que importa é se dar várias chances”, recomenda.

Cuidado com as armadilhas

Para abandonar o vício, é fundamental não encarar mais o cigarro como uma válvula de escape para os momentos de estresse. Afinal, situações difíceis fazem parte da vida e fumar não resolve o problema. “Nessas situações, o essencial é se acalmar e analisar a situação de modo prático, agindo na solução”, sugere o médico.

Caso surja uma vontade repentina de fumar, tenha consciência de que ela não dura mais que alguns minutos. “Para driblar esses momentos, escove os dentes, chupe um gelo, beba água gelada, coma uma fruta ou chupe uma bala. Também sugiro manter as mãos ocupadas rabiscando um papel, manuseando um elástico ou qualquer outra coisa que possa tirar o foco da vontade de voltar ao vício. Não fique parado, mude o foco e distraia sua atenção”, aconselha o pneumologista.

Além disso, os exercícios físicos podem contribuir muito nesse processo. Conforme Ronaldo, atividades voltadas ao relaxamento, meditação, yoga e outros que promovam o autocontrole são grandes aliados.

Em caso da necessidade de medicação, a prescrição deve vir por um médico que acompanha todo o processo, dando suporte, avaliando o tipo de remédio adequado e respectivas quantidades. A automedicação não é recomendada em qualquer caso, destaca o especialista.

7 conselhos para quem deseja parar de fumar

O médico cardiologista Dr. Rizzieri Gomes elenca 7 atitudes que podem te ajudar a abandonar o tabagismo de uma vez por todas. Confira:

1 – Estabeleça uma data para parar, ou pelo menos diminuir o consumo;

2 – Busque ajuda profissional, como médicos e terapeutas;

3 – Encontre substitutos saudáveis para o cigarro, como alimentos nutritivos;

4 – Pratique exercícios físicos para lidar com o estresse;

5 – Evite situações e pessoas que estimulem o consumo de tabaco;

6 – Cerque-se de apoio familiar e amigos que incentivam e motivam;

7 – Acredite em si mesmo(a) e celebre cada conquista.