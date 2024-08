Aprovados em primeiras fases do concurso da Polícia Penal já começam a entregar documentos para investigação social

Os candidatos aprovados nas primeiras fases do concurso para Polícia Penal começaram a entregar, nesta segunda-feira, 12, a documentação necessária para a fase de investigação na sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). São 977 candidatos que devem apresentar os documentos e passar pela fase de investigação, sendo 774 inscritos para Rio Branco e 203 para Cruzeiro do Sul.

Os candidatos convocados para apresentar sua documentação têm até o dia 23 de agosto para comparecer à sede do Iapen, na Rua Coronel Fontenelle de Castro, 44 – Estação Experimental, em Rio Branco, ou em Cruzeiro do Sul, na Central Integrada de Alternativas Penais (Ciap), localizada na Cidade da Justiça, BR 307 Km 09, 4090, bairro Boca da Alemanha, com os documentos que constam no edital, entre 8h e 14h, de segunda a sexta.

O presidente do Iapen, delegado de Polícia Civil Marcos Frank, recebeu o primeiro candidato e a primeira candidata a chegar com a documentação na sede do Iapen. “No dia de hoje demos início ao recebimento dos documentos que são imprescindíveis para a fase de investigação criminal e social. Essa é uma fase do concurso que está sob responsabilidade do Iapen. Após a entrega dos documentos, se dará início à investigação”, explicou ele.

Entre os 755 concorrentes homens, estava José Roney de Sousa Ferreira. Ele foi o primeiro da fila, e fala que esse momento é de felicidade por ter passado nas fases anteriores e estar mais próximo do sonho de ser servidor público. “É um momento de felicidade, de satisfação em chegar nessa etapa e sobreviver a todas as outras que a gente já passou, né? E estamos torcendo para que dê tudo certo, que tudo saia dentro da conformidade ali. E que possamos prosseguir até ingressar nessa instituição”.

Das 222 concorrentes mulheres, Karolayne Maciel foi a primeira a chegar, e ela fala da espera. “É um momento muito aguardado, e agora estamos quase no final das etapas. Nos resta esperar”.