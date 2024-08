A poucos dias do prazo final, concurso do BNDES tem mais de 63 mil pedidos de inscrição

Rio de Janeiro - Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Faltando seis dias para o encerramento do prazo de inscrições do concurso de seleção pública de pessoal de 2024 do BNDES, até a manhã desta terça-feira, 13, já foram recebidos mais de 63 mil pedidos de inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio. Deste total, mais de 35,6 mil inscrições já foram confirmadas (tiveram pagamento concluído ou isenção de taxa comprovada).

As inscrições seguem abertas até as 23h59 da próxima segunda-feira, 19. Os candidatos também devem ficar atentos à data limite para pagamento da taxa de inscrição, de R$ 110,00. A candidatura só será válida após a confirmação do pagamento.

