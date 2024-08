Vídeo impressionante mostra paciente com cãibras musculares intensas

As cãibras são contrações involuntárias e dolorosas de um grupo muscular ou de um único músculo. O médico anestesista Paul Wischmeyer, do Hospital da Universidade Duke, nos Estados Unidos, publicou um vídeo chocante que mostra um paciente com contração muscular severa.

No clipe, é como se algo estivesse se movendo dentro da panturrilha do paciente. No entanto, se trata apenas de um endurecimento visível e palpável do músculo envolvido. O médico explica que a cãibra na perna é um episódio de dor repentina causada por uma contração involuntária e forçada (encurtamento) do músculo, que não relaxa.

“A maioria das cãibras ocorre nos músculos da panturrilha e, menos comumente, nos pés e coxas. Ela pode durar de alguns segundos até 10 a 15 minutos”, explica Wischmeyer.

Vídeo:

O que pode causar as cãibras?

O especialista explica que, em alguns casos, as cãibras nas pernas podem ser causadas por pouca ingestão de água (desidratação) ou baixos níveis de magnésio. “Elas são extremamente comuns e podem ser muito dolorosas para o paciente. A maioria dos casos de cãibras nas pernas são idiopáticas (causa desconhecida)”, ensina.

Felizmente, as cãibras geralmente são inofensivas. No entanto, o profissonal alerta que os médicos devem verificar nas avaliações se há neuropatia periférica e doença vascular periférica. Outros distúrbios também podem se apresentar como cãibras nas pernas, como tetania, mialgia e síndrome das pernas inquietas.

Wischmeyer esclarece que não há tratamento específico para cãibras nas pernas, mas bloqueadores dos canais de cálcio são eficazes no tratamento de cãibras noturnas.

Ele diz também que, durante uma cãibra, alongar e massagear o músculo pode ajudar a aliviar a dor. Exercícios regulares de alongamento da panturrilha também podem ajudar a reduzir cãibras.