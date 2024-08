VÍDEO: Avião faz pouso de emergência em praia e assusta banhistas

Um avião assustou banhistas ao fazer um pouso de emergência em uma praia da cidade de Palhoça, em Santa Catarina, no sábado (10). Na ocasião, a Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada.

O órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V) foram notificados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a aeronave de pequeno porte se aproximando da faixa de areia e pousando. “Tá voando baixo, tá se falhando todo. Meu Deus do céu, mais um avião com B.O. Tá falhando, parece que vai pousar na areia”, disse uma testemunha no registro.

De acordo com a FAB, a ocorrência envolveu a aeronave de matrícula PT-NYF, e os dados relacionados ao acontecimento foram coletados pelos investigadores. O Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para a situação.

Fonte: BNEWS