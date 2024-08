VÍDEO: A união faz a força? Mulheres se unem para ajudar aluna durante agachamento e viralizam

Seguindo o ditado de que a união faz a força, algumas alunas de uma academia foram flagradas protagonizando um momento inusitado enquanto ajudavam uma colega.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, uma jovem aparece com um pouco de dificuldade em realizar o agachamento livre, chegando próximo da falha. Com isso, ao perceber a situação, duas alunas decidiram ajudar a colega.

No entanto, a situação acabou se tornando um pouco cômica quando outras três alunas decidiram se juntar a fila para ajudar a atleta no agachamento, gerando assim um momento hilário na academia

Assista

Fonte: BNEWS