No Acre, inscrições para Concurso Qualicafé são prorrogadas

As inscrições de produtores para participação na 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre (Qualicafé) foram prorrogadas até o dia 23 de agosto, permanecendo inalterados os demais termos e condições estabelecidos Edital nº. 02/2024/Seagri.

A 2ª edição do Concurso Qualicafé está prevista para o início de outubro, e a cerimônia de premiação será realizada no dia 25 do mesmo mês, em Rio Branco. O evento visa incentivar a produção de cafés de alta qualidade, promovendo melhores práticas agrícolas, sustentabilidade e valorização da cultura do café na região. Os vencedores do Qualicafé terão seu café avaliado na Semana Internacional do Café, entre os dias 20 e 22, em Belo Horizonte.

A Semana Internacional do Café (SIC) é uma das maiores feiras do mundo e um grande encontro de profissionais, com o objetivo de conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios. As amostras serão codificadas, para garantir imparcialidade, e analisadas por uma comissão julgadora de degustadores certificados. Os melhores cafés serão premiados com incentivos oferecidos por patrocinadores do concurso, como equipamentos de irrigação e adubos, assim como valores em dinheiro, totalizando R$ 17.100.

O café robusta está em crescimento na região amazônica, e eventos como o Qualicafé são fundamentais para a valorização desse produto e o fortalecimento da cadeia produtiva. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre contava com 1.062 hectares de café plantado em 2022, com expectativas de crescimento para os anos de 2023 e 2024. Os principais municípios produtores são Acrelândia, Brasileia, Manoel Urbano e Mâncio Lima.

O concurso é realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado do Acre (Seagri), que também conta com a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater).

Os cafeicultores interessados podem se inscrever por meio do link: https://www.even3.com.br/qualicafe. A inscrição é gratuita e exige a submissão de documentos pessoais e comprovação de posse da propriedade. As amostras de café deverão ser entregues para avaliação. Vale destacar que cada produtor pode inscrever apenas um lote de café.