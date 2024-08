Com termômetros marcando 10,3ºC Rio tem menor temperatura do ano

A cidade do Rio de Janeiro registrou a menor temperatura de 2024 na manhã deste domingo (11). De acordo com o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, os termômetros registraram 10,3 graus Celsius (°C) às 5h45, na estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o órgão municipal, a passagem de uma massa polar foi responsável pelos baixos registros desta madrugada. Estes fenômenos, segundo o Alerta Rio, são típicos da estação de inverno, quando as temperaturas são mais amenas.

As menores temperaturas da rede do Sistema Alerta Rio geralmente são registradas na estação do Alto da Boa Vista, devido à sua localização e as características físicas da região, como a altitude, que contribuem para a ocorrência das menores temperaturas nesta localidade.

Para este domingo, a previsão é de que tempo fique estável na cidade do Rio de Janeiro, com a temperatura máxima prevista de 25°C e ventos fracos a moderados. Não há previsão de chuva.

Até o momento, as menores temperaturas registradas em 2024 foram:

10,3°C, no dia 11/8

14°C, nos dias 13/6 e 16/7

15,7°C, nos dias 20 e 21/4

16,2°C, nos dias 22 e 26/05

17,1°C, no dia 23/01