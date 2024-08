Acre tem novo concurso no Ieptec para contratação de professor da área da saúde

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), lança processo seletivo para contratação de tutores-docentes bolsistas da área da saúde. O edital, publicado no Diário Oficial do Acre desta segunda-feira, 12, está com inscrições abertas de 12 a 20 de agosto.

O trabalho a ser executado pelos tutores-docentes será a formação de profissionais no curso “Saúde e bem-viver: cuidado integral para a saúde mental”, financiado pelo Ministério da Saúde e executado pelo Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativos e Complementares em Saúde (ObservaPics). A capacitação vai durar seis meses.

O tutor-docente contratado atuará na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, da rede Ieptec, com formação de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) da rede pública estadual. O profissional ministrará aulas presenciais e online, com vistas à promoção da saúde mental, utilizando práticas integrativas e complementares em saúde (Pics).

Para participar do certame, o candidato precisa ter diploma de nível superior na área da saúde, além de experiência comprovada, especialização em saúde pública, ter atuado no Sistema Único de Saúde (SUS) e prática com processos formativos de educação permanente e metodologias ativas de aprendizagem (vide tópico 2.2 do edital).

Os convocados mediarão o processo de ensino-aprendizagem na construção do conhecimento dos alunos, realização de atividades e desenvolvimento de habilidades e valores, sendo apoiados pelo respectivo coordenador pedagógico do projeto. O valor mensal da bolsa é de R$ 2.200, pelo período de oito meses.

Quanto às vagas, são 15 para formação de cadastro-reserva a serem distribuídas por regional de Saúde (vide tópico 7.4 do edital). Os profissionais serão convocados de acordo com a necessidade do curso. Cada tutor-docente contratado atenderá cerca de 35 alunos, devendo cumprir o mínimo de 20h semanais de atividades pedagógicas.

As inscrições são realizadas exclusivamente no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. O candidato deve preencher formulário eletrônico e anexar documento de identificação com foto e comprovante de endereço, diploma de graduação, diploma ou certificado de pós-graduação (não eliminatório), certificados de qualificação, declaração de compromisso e de disponibilidade e habilidade, curriculum vitae, carta de intenção do candidato, declaração do empregador.

Para mais informações, os candidatos às vagas devem acessar o edital disponível no site do Ieptec e, em caso de dúvidas, enviar e-mail para processoseletivo.ieptec@gmail.com.