Mulher ganha na loteria após sonhar com homem pelado; entenda

Uma mulher ficou milionária depois de sonhar com um homem pelado nesta semana, na Tailândia.

A tailandesa resolveu contar detalhes do sonho para uma colega de trabalho e, depois, as duas procuraram um site sobre numerologia para buscar o significado do sonho. Na ocasião, elas receberam uma sugestão de números.

Na véspera do sorteio da loteria, a dupla, de 31 e 39 anos, resolveu comprar bilhetes com os números sugeridos, que foram sorteados. As mulheres, que são funcionárias públicas, faturaram cerca de R$ 1 milhão cada.

“Ela sonhou com um homem nu, viu um item secreto e recorreu à numerologia. Acabou que ela e uma amiga ganharam o primeiro prêmio do concurso”, afirmou a emissora local Channel 3.

As identidades das tailandesas não foram reveladas. No entanto, elas contaram que pretendem quitar dívidas e custear a educação dos filhos.

Fonte: BNEWS