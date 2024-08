ANP atualiza preço dos combustíveis em agosto; Rio Branco lidera na carestia

Entram hoje (7) em vigor os novos preços da gasolina e do óleo diesel. O reajuste da gasolina é de 3%. Já o aumento do diesel será de 6%. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou os primeiros dados de agosto sobre os preços médios da gasolina comum e do óleo diesel no Brasil. As informações são referentes ao período de 28 de julho a 3 de agosto.

Segundo o relatório semanal, o preço médio da gasolina comum registrou um aumento, atingindo R$ 6,13 por litro. Já o óleo diesel manteve-se estável em relação à semana anterior, com o preço médio de R$ 5,95 por litro.

O levantamento de preços da ANP foi impactado por um corte orçamentário, que reduziu o tamanho amostral da pesquisa em 43% neste ano. Essa diminuição reflete-se nos dados de julho e pode influenciar na precisão dos resultados.

Entre as capitais, Rio Branco, no Acre, registrou os preços mais elevados tanto para a gasolina comum quanto para o óleo diesel, com valores de R$ 7,17 e R$ 7,21 por litro, respectivamente. Por outro lado, Cuiabá, no Mato Grosso, apresentou o preço mais acessível para a gasolina comum, a R$ 5,85 por litro, enquanto o diesel foi encontrado pelo menor preço em São Luís, Maranhão, e João Pessoa, Paraíba, a R$ 5,55 por litro.