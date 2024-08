Pelo menos oito médicos estavam no avião que caiu em Vinhedo (SP)

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) informou, por meio de nota, que, entre as vítimas do acidente com o avião da Voepass, ocorrido nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram identificados os nomes de, pelo menos, oito médicos com registro no Conselho de Medicina do Paraná. Entre eles, estão confirmados Arianne Albuquerque Estevan Russo, José Roberto Leonel Ferreira, Mariana Comiran Belim e Sarah Sella Langer.

“O Conselho de Medicina do Paraná está em luto pela perda trágica de tantos colegas médicos, que estavam a caminho de mais uma atividade de aperfeiçoamento profissional. Nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento de infinita dor”, disse o presidente da autarquia, Romualdo José Ribeiro Gama.

Vítimas

A pediatra e alergologista Sarah Langer, natural de Cascavel, integrava a Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do CRM-PR. Ela tinha 35 anos e fez residência em alergia e imunologia pediátrica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

“Neste momento tão difícil expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos”, manifestou a médica Paula Bley Strachman, coordenadora da Câmara Técnica e diretora tesoureira da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Paraná.

Outra vítima identificada, a médica Arianne Albuquerque Estevan Risso. Ela havia atuado na Unidade Básica de Saúde do Bairro Brasilândia e estava morando em Cascavel. Já Mariana Belim era formada em medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e trabalhava no Campus da cidade de Cascavel desde 2019.