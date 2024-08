PATO NO TUCUPI a culinária que representa o Acre em evento de turismo

O pato no tucupi, um dos pratos tradicionais no Acre, agradou os paladares de visitantes e profissionais do trade turístico que participam do Salão do Turismo, que acontece no Rio de Janeiro (RJ). A apresentação aconteceu nesta quinta-feira, 8, no espaço do Serviço Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Sesc/AC), do Sistema Fecomércio, e teve parceria do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi).

Fernanda Ferreira é chefe de cozinha no Senac/AC há 30 anos. Ao lado da colega do estado do Amazonas, que apresentou o pirarucu de casaca, Fernanda foi a representante do Acre que preparou o saboroso pato no tucupi. Os pratos agradaram os paladares dos visitantes do Salão do Turismo.

“A receita do pato no tucupi é tradicional no Acre. Eu costumo dizer que cada estado tem a sua característica de tucupi e o nosso é mais ácido, bem saboroso e diferenciado. Nós trouxemos a florzinha do jambu para os visitantes verem e sentirem a textura e sentir o tremor nos lábios e na boca que é maravilhoso”, disse a chefe Fernanda.

Fernanda Ferreira é chefe de cozinha e professora no Senac. Foi ela quem preparou o pato no tucupi. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Fernanda iniciou a sua jornada no curso de gastronomia do Senac e, ao longo do tempo, foi se aprimorando com capacitações em diferentes cidades: “Tive a oportunidade de estar em Águas de São Pedro, Gramados e Campos do Jordão participando de treinamentos que contribuíram para minha formação. E continuo no Senac até os dias de hoje, agora como professora”, recordou.

“Na receita do Acre utilizamos o tucupi, um ingrediente extraído da mandioca bastante utilizado e apreciado na nossa região, e estou ansiosa para compartilhar as técnicas que empregamos na preparação desse prato”, expressou ao público pouco antes de iniciar a apresentação do pato no tucupi.

Guias de turismo no Rio de Janeiro, as amigas Adriana Fernandes e Inalda Pereira aproveitaram a degustação dos pratos do Acre e Amazonas. “Estou sem palavras. É um sabor diferente, bem temperado. É a primeira vez que eu comi pato na minha vida, e nunca tinha experimentado o tucupi. O pato tem um sabor diferenciado, é macio. E o tucupi tem essa erva, o jambu, que dá um tremeliquezinho. É gostoso. Eu estou encantada. Depois eu falei para a minha amiga: ‘eu tenho que ir para as outras regiões do Brasil conhecer a culinária’”, avaliou Adriana.

Amigas Inalda Pereira (esquerda) e Adriana Fernandes (direita) aproveitaram a degustação do pato no tucupi. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Eu não tenho palavras para descrever a sensação. Além do caldo, da comida regional, que eu sou apaixonada, eu fiquei mais apaixonada, inclusive, pela forma de falar das profissionais, com o brilho nos olhos. A comida tá muito saborosa, mas a forma que foi apresentada ficou melhor ainda”, destacou Inalda.

Prestigiando o evento, o casal Abimael e Marcela Silva, ambos naturais de Manaus (AM), moram no Rio de Janeiro há muitos anos e viram na aula sobre o pato no tucupi e pirarucu de casaca a oportunidade de refrescar a memória gustativa da região onde nasceram e cresceram. “Vamos levar uma marmita para casa”, disseram com sorriso no rosto. “O que é bom a gente não esquece”, destacou Abimael. “Tudo o que tem tucupi eu amo”, acrescentou Marcela.

Casal Abimael e Marcela Silva, ambos do Amazonas, moram no Rio de Janeiro há muitos anos e viram a oportunidade de refrescar a memória gustativa da região onde nasceram e cresceram. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“A culinária do Acre é especial e a apresentação do pato no tucupi representa a riqueza gastronômica do nosso estado, de sabores únicos. Tenho certeza que as pessoas quem têm a oportunidade de experimentar os pratos típicos da nossa região terão boas experiências e boas memórias da nossa comida”, destacou o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Chefe do Acre, Fernanda Ferreira; gestor da Sete, Marcelo Messias; e a chefe do Amazonas, Ana Glória. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A diretora regional do Sesc/AC, Débora Dantas, destacou que é o segundo ano que a instituição participa do Salão do Turismo e que o objetivo, tanto da apresentação gastronômica como da cultural, é fortalecer o turismo no Acre. “Estar aqui no Salão do Turismo é muito importante. Nós queremos incentivar ainda mais o turismo, que é forte na cultura indígena, como também a nossa culinária. Então, esse é um momento em que estamos aqui para apresentar a nossa cultura e nós queremos fortalecer o turismo na região”, destacou.

Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, ao lado da coordenadora regional do Sesc/AC, Débora Dantas. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Comitiva acreana

Do Acre, pelo menos trinta pessoas da comitiva representam o espaço institucional do Estado, o trade turístico, artesanato, doces regionais, produtos turísticos consolidados com o apoio do governo do Acre, por meio da Sete e da Sepi, do Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/AC) e da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O evento iniciou nesta quinta-feira, 8, e acontece até o próximo domingo, 11, no Rio de Janeiro.

Durante os dias de exposição, o Acre apresenta o espaço institucional do Estado, as experiências visuais do Croa, Serra do Divisor e Festival Puyanawa com os óculos 360º, além dos espaços do artesanato e dos doces, e as experiências da Trilha Chico Mendes, da Serra do Divisor, do Rio Croa e o Caminho das Aldeias que destacam os festivais indígenas. Estes últimos também são destacados no espaço Brasil em Festa.

Receita do pato no tucupi

Prato que agradou os paladares de quem passou no estande do Senac, no Salão do Turismo, a receita do pato no tucupi agrega mais sabor com o mix de verduras. De acordo com a chefe Fernanda Ferreira, você vai precisar de:

alho

cebola

cheiro verde

pimentinha

chicória

pimenta do reino

pato cortado em cubos

vinagre de álcool

azeite

sal a gosto

coloral

tucupi

jambú

camarão

arroz cozido

Modo de preparo

Para preparar o prato, o primeiro passo é selar o pato com o mix de verduras e azeite. Acrescente um pouco de vinagre de álcool e vá adicionando água as poucos. Com o cozimento, adicione o tucupi e as folhas de jambú até que estejam cozidas. Em uma panela à parte frite o camarão e, em seguida, sirva o pato com o caldo do tucupi, jambú, camarão e arroz.