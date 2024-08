“Estamos preparando o presente para o futuro”, diz Gladson Cameli durante reunião de governadores em Rondônia

O protagonismo do Acre na área ambiental foi um dos temas abordados pelo governador Gladson Cameli durante a reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal na manhã desta sexta-feira, 9, em Porto Velho (RO).

Durante a reunião, no Palácio Rio Madeira (PRM), sede do governo de Rondônia, Cameli destacou que a agenda ambiental do Acre prioriza a harmonia entre o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental.

“Aqui não estamos disputando espaços. O sucesso de um estado é o sucesso do Acre. Unidos, trocando experiências e com o apoio de entidades nacionais e internacionais, acredito que poderemos mudar nossa realidade. A Amazônia em que vivemos hoje será a mesma terra em que viverão os nossos filhos, netos e gerações futuras, e não podemos deixar de herança a eles um lugar inóspito, por isso estamos preparando o presente para o futuro, onde a sustentabilidade é o nosso grande tema”, disse Cameli.

Gladson Cameli participa da 28ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Porto Velho, desde a quinta-feira, além dos secretários de pastas estratégicas do Estado na área de meio ambiente, planejamento, agricultura, infraestrutura e segurança.

A reunião é coordenada pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, e conta ainda com a presença dos governadores Antônio Denarium (Roraima), Mauro Mendes (Mato Grosso), Wanderlei Barbosa (Tocantins) e Carlos Brandão (Maranhão). Os estados do Pará e Amazonas foram representados pelos seus respectivos secretários de meio ambiente.

Da esquerda para a direita: governador do Acre, Gladson Cameli; governador do Mato Grosso, Mauro Mendes; governador do Maranhão, Carlos Brandão; governador de Rondônia, Marcos Rocha; governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; e governador de Roraima, Antônio Denarium. Foto: Diego Gurgel/Secom

Na abertura da reunião ampliada com a participação de governadores e secretários, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, anunciou um acordo de compras compartilhadas entres os estados do Consórcio, que permitiu uma economia de R$ 64 milhões na aquisição de munições para as forças de segurança dos nove estados da região.

“Unir ideias significa cuidar da Amazônia. Estamos aqui realizando discussões importantes sobre as necessidades da região e conquistas do desenvolvimento sustentável com justiça e igualdade”, disse Rocha.

A reunião dos governadores e do Consórcio tem como base o fortalecimento da união dos estados na busca por benefícios regionais, de modo que todo o território da Amazônia seja beneficiado.

Também estiveram presentes no encontro a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, representantes de órgãos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), embaixada da União Europeia no Brasil e a representação das Nações Unidas do país.