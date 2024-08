A ELEIÇÃO deste ano em Cruzeiro do Sul é para ficar na história, porque a sua tendência é de ser muito disputada entre dois candidatos experientes. A médica Jéssica Sales (MDB) tem liderado todas as pesquisas até aqui realizadas. Está ancorada no seu carisma e na longa experiência política dos pais; o ex-prefeito Vagner Sales e da mãe, a deputada Antônia Sales (MDB). O prefeito Zequinha Lima (PP), que não faz uma má gestão, por sua vez terá uma campanha com um palanque formado pelas principais lideranças políticas com mandato no município. E pelo governador Gladson Cameli, que não vai querer perder uma eleição no quintal da sua casa. A campanha na rua, para valer, com toda força, será liberada pela justiça eleitoral a partir do próximo dia 15. E quando começará a se saber quem tem café no bule. Esqueçam tudo que aconteceu até aqui, o que vai decidir a disputa no segundo maior colégio eleitoral do estado será o que acontecer ao longo dos 45 dias de campanha. As pesquisas neste período e que darão um melhor norte da disputa. Ninguém ganhou e ninguém perdeu, o jogo ainda nem começou. Sua majestade, eleitor, ainda nem apitou o início da partida. A roleta vai girar, façam seus jogos, senhores!

QUEM TERÁ A CARA DE PAU?

INSTITUTO do Espírito Santo, de nome 100 CIDADES, com apenas 8 meses de criado, registrou uma pesquisa no TRE-AC, sobre a eleição em Rio Branco, a ser feita por telefone, para divulgação dia 13. Qual o interesse que um instituto do Espírito Santo tem na eleição da capital, para ela própria aparecer como bancando a pesquisa? É como esconder o gato e deixar o rabo de fora. Tem alguém bancando. Esmola grande, até cego desconfia. Quero ver quem é que terá a cara de pau para publicar a dita pesquisa, seja qual for o resultado.

PUBLICAÇÃO BARRADA

ESTE mesmo instituto 100 CIDADES, teve sua pesquisa para a prefeitura de Curitiba barrada pela Juíza Eleitoral Maria Moreschi, por uma série de irregularidades na sua metodologia. E teve outros problemas na divulgação de uma pesquisa para a prefeitura de Campo Grande. Quer dizer que a 100 CIDADES se pagou para fazer uma pesquisa só para saber como está o cenário eleitoral em Rio Branco? É querer demais que a gente engula. É pensar que o eleitor é idiota.

NÃO BRIGO COM PESQUISA

TEMOS dois institutos de pesquisas confiáveis em Rio Branco, que vêm acertando os resultados em campanhas passadas, o DELTA e o DATA CONTROL, e é por eles que vou me pautar para medir a densidade eleitoral de cada candidato a prefeito de Rio Branco. Não vou passar para o leitor os resultados de um instituto desconhecido e com contestações judiciais. Não brigo com pesquisas, desde que conheça como são feitas.

FOI A CONFIRMAÇÃO

VINHA comentando que a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP) vinha evoluindo na sua aceitação, pelas notícias de obras na gestão, que me chegavam do município. A pesquisa do DATA CONTROL que deu uma folgada dianteira à prefeita Rosana sobre o adversário Gilson da Funerária, só confirmou as informações que recebi.

CONCORDO PLENAMENTE

FECHO com a narrativa do secretário Luiz Calixto de que é baboseira essa questão de esquerda contra a direita, na eleição para a PMRB. E de que não estamos numa eleição presidencial. O debate é sobre o que o candidato pode fazer por Rio Branco. O eleitor quer saber das suas ruas transitáveis, se chega água na sua torneira, das promessas não cumpridas, sobre o sistema municipal de saúde e etc e etc…

PODE FICAR NEUTRO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz que em Tarauacá só tem compromisso com o ex-prefeito Wando Torquato. Se ele não tiver condições jurídicas para disputar a prefeitura, a sua tendência é a de ficar neutro na disputa do município.

AMIGOS DE LONGA DATA

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) não seguirá o PT, que apoiará a Jéssica Sales (MDB) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Magalhães continuará apoiando o prefeito Zequinha Lima (PP), de quem é amigo de longas datas do PCdoB.

FORTE NA CHAPA

DENTRO da chapa de candidatos a vereador pelo MDB da capital, não descartem a candidatura do Jô da Universal (MDB). Sua campanha é puxada nos bairros pela ex-deputada Juliana Rodrigues, com base eleitoral nos bairros da parte alta da cidade.

FLANCOS ABERTOS

O PREFEITO Tião Bocalom tem muitos flancos abertos que serão explorados pelos adversários na campanha, e não terá como se defender das promessas não cumpridas. Mas, num ponto não poderá ser atacado: sua honestidade.

NÃO TERIA SENTIDO

O CANDIDATO à PMRB, Marcus Alexandre (MDB), não erra ao não atacar o governador Gladson Cameli, por um motivo: o Gladson não é candidato a nada nesta eleição. O ataque não teria sentido algum.

LEI É PARA SE CUMPRIR

ANTES tarde do que nunca. O MP Eleitoral abriu os olhos para a propaganda ilegal em bens públicos, que vinha acontecendo de forma descarada, e acabou com a farra. Lei é para ser cumprida e não pisoteada.

PODE SAIR MENOR

O PP pode sair menor do que entrou nesta campanha eleitoral, se confirmadas as pesquisas. Isso acontecendo, não é bom para a vice-governadora Mailza Assis, que disputará o governo pelo partido.

N.LIMA TEM RAZÃO

O VEREADOR N. Lima (PP) tem razão ao clamar que os eleitores coloquem para correr os candidatos que aparecem nos bairros prometendo ruas asfaltadas e outras obras, porque não têm como executar e nem é esta a função de um vereador.

NO PAÍS DAS MARAVILHAS

É FALSA a narrativa ao estilo de Alice no País das Maravilhas, que alguns dirigentes partidários fazem aos seus candidatos a vereadores, com promessas de eleger uma bancada de cinco. Nem a pau, Juvenal! Os votos estão muito pulverizados nesta eleição.

PAGANDO CARO

O PT está pagando caro a má condução pelos caciques do partido, que não prepararam novos quadros para lhes suceder. É o motivo da dificuldade de montar chapas fortes para vereador e de candidatos a prefeito competitivos. Esqueceram que: dorme-se no poder, e se acorda fora dele. Eternos, só os diamantes.

NÃO ERA IDEOLÓGICA

A FRENTE POPULAR DO ACRE não foi montada em cima de uma ideologia, mas formada por grupos políticos que miravam apenas cargos no poder. O PT perdeu o poder e a FPA desabou como um castelo de cartas ao vento. Os caciques estão todos abrigados em cargos federais, em Brasília, e o partido se diluiu no Acre.

DESGASTE DA FIGURA

FICAR em cima do muro, é concordar com tudo que está acontecendo na ditadura de Maduro na Venezuela. O Lula não consegue abandonar o seu ditador de estimação. Não desce do muro.

FERA NA CAMPANHA

A MARFISA é uma fera numa campanha, de sair pela manhã para os bairros e só voltar de noite. É um ponto que favorece a candidatura do Marcus Alexandre. É uma vice de campo e não de reuniões em gabinetes. Por isso é que soma.

FRASE MARCANTE

“Em política nada se perde e nada se transforma – tudo se corrompe”. Millôr Fernandes.