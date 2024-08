Cia Cata-Ventos abre Processo Simplificado para seleção de instrutores em diversas áreas culturais

A Cia Cata-Ventos de Cultura anunciou a abertura do processo seletivo simplificado TR 05/2024, destinado à contratação de instrutores para uma variedade de cursos. As inscrições ocorrem entre os dias 7 e 16 de agosto de 2024.

As oportunidades estão abertas para profissionais e empresas que desejam atuar como instrutores nos seguintes cursos: Teatro, Dança (Forró e Salão), Música (Canto e Violão), Arte Circense, Cultura Afro-brasileira, Esportes (Futebol e Voleibol), Artes Marciais (Capoeira), Educação Ambiental (Horta Urbana), Formação Cidadã, Empreendedorismo Cultural e Quadrilha Junina.

As atividades propostas incluem a partilha de saberes e experiências, orientação dos alunos na prática de técnicas artísticas e culturais, e a promoção da valorização da cultura local.

Romário Feitosa, Presidente da Cia Cata-Ventos de Cultura, ressaltou a importância da iniciativa.

“Quando a arte e a cultura saem de cena, a violência vira atração principal. É por isso que, através do processo seletivo da Cia Cata-Ventos, estamos convidando profissionais comprometidos a fazerem parte deste movimento que valoriza a educação cultural e artística. Acreditamos que cada curso oferecido tem o poder de transformar vidas e construir um futuro mais justo e pacífico para nossa Rio Branco”.

Mariangela Andrade, Diretora de Educação e Formação Artística do Ministério da Cultura, também destacou que “o Programa Olhos d’Água tem como objetivo fomentar atividades de formação realizadas por espaços não formais de educação e projetos de formação em arte e cultura de OSCs. O edital de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura é uma ação desse programa, que além de selecionar 68 Organizações da Sociedade Civil, também criou a Rede Nacional de Escolas Livres. O objetivo do Ministério com essa ação é valorizar as atividades desenvolvidas nos territórios e estimular o trabalho em Rede de modo que as Instituições possam intercambiar ações, metodologias, ferramentas de trabalho, enfim, tecnologias de transmissão dos saberes em arte e cultura. Esperamos que a ação resulte em Instituições fortalecidas, um grande número de sujeitos contemplados por essas ações formativas e uma rede capaz de desdobrar as ações e gerar externalidades positivas em seus territórios”.

Os interessados podem enviar currículo e portfólio para o e-mail ciacataventos@gmail.com ou entregar o material em envelope lacrado na sede da companhia, localizada na Avenida Ceará, 388, bairro Habitasa, Rio Branco/AC. Para detalhes adicionais e as regras do processo seletivo, os candidatos devem consultar o Termo de Referência completo disponível em linktr.ee/ciacataventos.