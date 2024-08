Vídeo: prefeito agride candidato durante debate na Band

No Brasil, as eleições municipais de 2024 irão ocorrer no dia 6 de outubro, com segundo turno marcado para 27 de outubro. No pleito deste ano, os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. A corrida eleitoral já começou e está dando o que falar.

Um exemplo disso, é que durante um debate realizado nesta quinta-feira (08), na emissora Banda, o prefeito de Teresina, Dr. Pessôa (PRD) agrediu o candidato do PSOL à prefeitura da capital piauiense, Francinaldo Leão. Tudo aconteceu depois que ele respondeu uma pergunta de Francinaldo, foi então que Pessôa deu uma cabeçada no rosto do adversário.

Após a agressão, Francinaldo pediu respeito por parte de Dr. Pessôa. O prefeito de Teresina, por sua vez, acusou o candidato do PSOL de dar cusparadas durante o debate.

“”Com todo o respeito, eu estou fazendo perguntas que o povo quer fazer”. “Não me cuspa, está molhado, deixa eu tirar o lenço aqui”, respondeu o chefe do Executivo teresinense.

Depois do ocorrido em que o prefeito deu uma “cabeçada” no candidato do PSOL, o debate prosseguiu sem novas interrupções.

Em 2020, o Dr. Pessôa foi eleito prefeito de Teresina quando era filiado ao MDB. Na época, ele obteve 236.339 votos (62,31% votos válidos). No mesmo sufrágio, Francinaldo Leão estreou nas urnas como candidato a vereador, mas conseguiu apenas 141 votos e não foi eleito.

Além de Pessôa e Francinaldo, participaram do debate os candidatos Telsírio Alencar (Mobiliza), Geraldo Carvalho (PSTU), Fábio Novo (PT), Silvio Mendes (União) e Professor Tony (Novo).

Vídeo:

O prefeito de Teresina, Dr. Pessôa (PRD), agrediu o candidato do PSOL à prefeitura, Francinaldo Leão, com uma cabeçada no rosto durante o debate da Band desta quinta-feira, 8. pic.twitter.com/t0jmVMmrrF — Política Estadão (@EstadaoPolitica) August 9, 2024

Fonte: DOL