Vídeo: passageiro que perdeu voo da VoePass dá entrevista emocionado

Um passageiro que perdeu o voo no avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9/8), chegou a insistir para que o colocassem no voo.

Ele relatou que chegou a discutir com um funcionário para que pudesse embarcar, porém, a solicitação foi negada. Ele considera que o funcionário o salvou da tragédia.

“Eu pedi: ‘moço, me coloca dentro desse avião. Eu tenho que ir’”, contou o homem, que teve o pedido negado pelo atendente, que remarcou o voo dele para às 18h20.

O homem demonstrou emoção e agradeceu a Deus por não ter embarcado: “Eu já agradeci a Deus e já me deu uma emoção tão grande. To aqui me tremendo”.

Veja o vídeo:

O moço chegou a brigar com o funcionário da companhia aérea pra embarcar no voo, que estava lotado. Pouco tempo depois, o avião cai em Vinhedo. pic.twitter.com/eTB0xDWw8R — William De Lucca (@delucca) August 9, 2024