SAIU resultado provisório da Avaliação Biopsicossocial do concurso público da Sefaz

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o resultado provisório da Avaliação Biopsicossocial referente ao concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior da Sefaz.

O edital nº 014 Sead/Sefaz, de 8 de agosto de 2024, traz a relação provisória dos candidatos considerados pessoas com deficiência na Avaliação Biopsicossocial, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. Confira o edital completo para mais informações.

Entre os cargos com resultados divulgados estão auditor da Receita Estadual, especialista da Fazenda Estadual e técnico da Fazenda Estadual. Candidatos que não foram qualificados como pessoas com deficiência têm a oportunidade de interpor recurso entre os dias 12 e 13 de agosto de 2024, por meio do sistema eletrônico de interposição de recursos do Cebraspe.

O resultado final da avaliação biopsicossocial será divulgado em 23 de agosto de 2024, juntamente com a convocação para envio de documentação adicional necessária em casos de empate nas notas.