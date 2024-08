Olimpíadas Paris: “Precisam melhorar”, diz skatista com medalha desbotada; veja o vídeo

"as medalhas olímpicas são bonitas quando estão novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana elas aparentemente não tem tanta qualidade quanto você pensa" juro kkkkkkkkkk pic.twitter.com/0qWso3ccMM

— paula (@overdianna) August 8, 2024