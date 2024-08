O que é melhor para cozinhar, óleo de cozinha ou banha: eis a verdade, segundo especialistas

Você já ficou em dúvida sobre o que é melhor para cozinhar, óleo de cozinha ou banha de porco? A resposta depende de vários fatores, como o tipo de refeição que você vai fazer, seu gosto pessoal e seus objetivos de saúde. Pensando nisso, decidimos investigar para saber o que os especialistas indicam. Confira!

O que é banha?

A banha é a gordura porco que tende a ser muito utilizada no preparo de alimentos. Ela tem consistência espessa quando está fria e líquida quando é aquecida e derretida. É de cor branca e apresenta sabor e aroma bastante intensos.

Embora seja composta por, aproximadamente, 40% de gordura saturada, a banha de porco também possui gorduras mono e poli-insaturada — que promovem o aumento do colesterol “bom” (HDL) e diminuem os de colesterol “ruim” (LDL).

O que é óleo de cozinha?

O óleo é um produto industrializado, feito a partir de sementes, como as de canola, girassol, soja, ou de certas frutas, como a azeitona. Ele é essencial para fritar, cozinhar ou temperar alimentos.

Esse produto é composto por ácidos graxos de diversos tipos. Sua principal característica é o ponto de fumaça elevado — pode ser superior a 200°C. Os óleos são ótimas opções para fazer frituras em imersão. Eles possuem menor concentração de gorduras saturadas e maior de gorduras insaturadas (que são benéficas à saúde).

O que é melhor para cozinhar: óleo de cozinha ou banha

Existem muitos mitos em torno dos benefícios ou riscos de cozinhar com banha de porco. Diante desta preocupação, Armida Sánchez Escalante, doutorada em Ciência e Tecnologia de Alimentos e professora do Centro de Pesquisa em Alimentação e Desenvolvimento (CIAD), revelou ao Conselho Nacional de Humanidades, Ciências e Tecnologias (CONAHCYT) suas principais diferenças:

A diferença entre banha e óleos é estabelecida pelo seu estado físico; a banha é sólida, enquanto os óleos são líquidos

A banha ocorre é derivada de animais, já os óleos são, geralmente, de origem vegetal

Tanto a banha quanto os óleos são misturas de triglicerídeos. Os óleos contêm uma proporção maior de ácidos graxos insaturados em comparação a banha

Os óleos podem ser convertidos em gorduras através do processo de hidrogenação, adquirindo uma consistência sólida. Porém, neste processo, as gorduras insaturadas são transformadas em gorduras trans, aumentando o risco à saúde ao elevar o nível de “colesterol ruim” (LDL) e reduzir o “colesterol bom” (HDL)

A doutora Angélica Pacheco, mestre em Nutrição Clínica, garantiu através das redes sociais que “a banha é fonte de ácidos graxos mono e poli-insaturados, benéficos para a saúde cardiovascular”. Da mesma forma, destacou que por ser um produto natural, não contém gorduras trans.

A nutricionista Nancy S., também compartilhou em seu relato nas redes sociais as diferenças entre cozinhar com óleo e banha com apenas uma colher de sopa:

Óleo: fornece 130 calorias, em termos de gordura total, fornece 15 gramas, sendo 13 gramas de gordura saturada.

Banha: têm apenas 74 calorias, fornece 8 gramas de gordura total, sendo 5 gramas de gordura saturada.

Para escolher a banha e qualquer outro ingrediente, é fundamental revisar atentamente os rótulos dos produtos para conhecer suas contribuições nutricionais. Antes de incluir ou excluir qualquer alimento da sua dieta, consulte um especialista para obter uma recomendação adaptada às suas necessidades.