O prêmio de Gladson pela valorização dos serviços públicos digitais no Acre

Inserido no grupo dos estados brasileiros que priorizam o avanço tecnológico como um dos alicerces para o desenvolvimento, o Acre ficou em segundo lugar no Prêmio Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital.

Os vencedores foram conhecidos na manhã desta quinta-feira, 8, em solenidade realizada no Centro de Convecções & Hotéis Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), durante a 51ª edição do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (Secop). O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, do secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, e de servidores da Diretoria de Modernização Tecnológica da pasta.

Segundo Cameli, o Estado reconhece a importância dos investimentos em tecnologia da informação e o prêmio é o resultado desse esforço. “Este é o segundo ano consecutivo que o Acre fica entre os três estados do Brasil que mais avançaram em transformação digital. Em 2023, conquistamos a primeira colocação em variação nominal do ranking do índice de oferta de serviços digitais, devido a esse compromisso com a modernização, e este ano seguimos bem colocados”, destacou o chefe do Executivo.

Nesta edição, o Piauí ficou com a primeira colocação e Tocantins, com a terceira.

O prêmio, que valoriza governos estaduais e distrital, é promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) com o objetivo de medir o nível de maturidade digital dos estados. Por meio de indicadores, a medição compõe o pilar de eficiência da máquina pública, que integra a avaliação feita para o Ranking de Competitividade dos Estados, realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O ranking avaliou um total de 35 critérios, distribuídos em três dimensões: capacidades para a oferta digital de serviços, oferta de serviços digitais e normatização sobre modernização para a oferta de serviços públicos.

Programa de Governo Digital

A transformação digital dos processos e serviços prestados pela Administração Pública do Acre começou em março de 2023, quando o governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração (Sead), deu um passo importante ao regulamentar o Programa de Governo Digital.

Além disso, o Estado evidenciou o Programa de Governo Digital, incluindo-o no Plano Plurianual 2024/2027, garantindo seu alinhamento estratégico e continuidade.

“O sucesso alcançado pelo Acre com a implementação do Programa de Governo Digital demonstra a importância de uma estratégia bem delineada e comprometida com a inovação tecnológica”, disse o secretário Paulo Roberto Correia.

Plataformas têm foco no atendimento ao cidadão

Foi também em 2023 que o governo do Acre lançou o novo ac.gov, dessa vez mais direcionado ao cidadão. A iniciativa está alinhada com as propostas de outros estados e do governo federal, de ofertar ao cidadão um canal unificado para a oferta de serviços públicos.

Paralelamente, ampliou a sua oferta de serviços de agendamento e de serviços digitais. Atualmente, são oferecidos 14 serviços agendáveis e mais de 170 digitais, cujos números devem aumentar nos próximos meses, com a implantação do formulário dinâmico de criação de serviços digitais.

Um outro exemplo de serviço que surgiu na plataforma digital é o Protocolo Online. Por meio dele, o usuário consegue registrar e acompanhar solicitações em tempo real, garantindo a segurança da informação e acessibilidade.

A Carta de Serviços é mais um serviço que se destaca. Já são mais de 680 opções cadastradas, possibilitando ao cidadão acesso às informações de todos os serviços prestados pelo governo do Estado em um só lugar, proporcionando conveniência, facilidade e agilidade.

“O intuito do governo, sob a orientação do governador Gladson Cameli, é desburocratizar os serviços públicos. Por isso, nosso processo é contínuo a meta é avançada cada vez mais nos serviços digitais”, destacou o diretor de Modernização da Sead, Márcio Barros.