Homem é preso após engolir anel avaliado em mais de R$ 7 mil; Entenda

Uma joalheria no shopping de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi roubada na última quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, na tentativa de escapar do flagrante, engoliu um anel após cometer o crime. As imagens das câmeras de segurança confirmaram o roubo.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram chamados para a ocorrência e informados de que o suspeito havia engolido uma joia da loja avaliada em mais de R$ 7 mil. Os presentes no local mostraram aos policiais as imagens capturadas pelas câmeras de segurança, que confirmaram tanto o crime quanto a identidade do suspeito.

A PM realizou um exame de raio-X no homem para confirmar a presença do anel. As imagens da radiografia, realizadas em uma unidade de pronto-atendimento da cidade, comprovaram que o suspeito havia engolido a joia.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.

