Duda e Ana Patrícia fizeram história e levaram o Brasil ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. A dupla do vôlei de praia venceu as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Humana-Paredes, nesta sexta-feira (09), por 2 sets a 1, e faturaram a medalha de ouro.

Com o título, o Brasil volta a ser campeão olímpico no vôlei de praia feminino após 28 anos. A última conquista havia sido nos Jogos de Atlanta, em 1996, quando Jaqueline Silva e Sandra Pires levaram o ouro.