Avião com 62 passageiros cai em Vinhedo (SP); não há sobreviventes, diz prefeitura

Do IG —-

Um avião de passageiros caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP). De acordo com a TV Globo, a prefeitura da cidade confirmou que não há sobreviventes.

Ao portal iG, o Corpo de Bombeiros afirmou que ainda não tem a confirmação dos óbitos.A Voepass Linhas Aéreas, proprietária da aeronave, informou que o avião envolvido era um modelo turboélice ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Haviam 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, conforme divulgado pela Voepass.A Polícia Militar informou a emissoras de televisão de Campinas que recebeu o chamado às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local.