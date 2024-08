Vídeo mostra detento sendo recapturado após registro de fuga

Imagens feitas por um popular mostram o momento em que policiais capturam Valdemir Martins da Silva, de 23 anos, na tarde desta quinta-feira (8), na região da Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Ele é suspeito de envolvimento na fuga de detentos que fugiram, nesta madrugada, da cela 20 do Pavilhão A, da Unidade de Recolhimento Provisório (URP) do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Segundo as informações preliminares, ele acabou cortando a mão na fuga e, por causa do ferimento, passou o dia com sangramento e acabou se entregando para ser socorrido. Valdemir foi encontrado atrás da Escola de Ensino Fundamental Aracy Cerqueira, na Vila Custódio Freire.

O vídeo mostra dois policiais escoltando o suspeito, já algemado, por uma área de pasto.

