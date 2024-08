Personal trainer quebra salão de beleza ao cobrar dívida de ex-aluna; Veja o vídeo

Uma empresária teve o salão de beleza quebrado por um personal trainer, na capital goiana. A situação teria sido motivada por uma desavença entre eles, relacionada ao pagamento de aulas. Na ocasião, o profissional foi ao local para cobrar a dívida.

A situação aconteceu no mês de julho, e o caso foi registrado na Polícia Civil como “dano”. Segundo a corporação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que foi remetido ao Poder Judiciário. Veja o vídeo:

Desacordo

No vídeo, é possível ver o personal lendo mensagens em que cobra a empresária. Ele afirma que tentou evitar a situação, mas que a mulher “preferiu” o constrangimento.

“Vou até filmar seu estabelecimento e colocar no Instagram, vai para uma página de 20 mil seguidores. […] Contratou meu serviço e não quer me pagar, já tem mais de três semanas que estou cobrando e ela não quer me pagar”, declarou o personal.

Ao g1, a empresária Ana Freitas contou que fez três aulas com o personal e que ele havia explicado que duas seriam “experimentais”. Segundo ela, após as aulas que deveriam ser gratuitas, fez a terceira e, sem aviso, o profissional começou a cobrá-la.

No entanto, o profissional contesta a versão da mulher. Ele, que não teve o nome divulgado, afirmou ao portal que o combinado era apenas uma aula experimental e que as outras, marcadas para terças, quartas e sextas, seriam cobradas.

Segundo ele, foram ministradas duas aulas; uma delas seria com o pagamento combinado para depois, porque a aluna queria muito começar.

O homem alega que, em outras duas ocasiões, a mulher desmarcou, mesmo após ele ter chegado ao local. “Na sexta-feira, confirmei, cheguei lá, mas não houve aula. Gastei gasolina; então, como ela não pagou, a aula foi dada, ou seja, foi cobrada. Se ela tivesse me pago, eu não iria repor essa aula, porque não foi por motivo de saúde. Ela não teve a aula porque não quis”, explicou.

Durante a confusão, o personal mencionou que foram sete aulas e afirmou ter áudios que comprovam que a empresária estava ciente da situação. Após a mulher dizer que pagaria apenas por uma das aulas, o homem quebrou uma cabine usada para fazer unhas, uma luminária e um carrinho da cabeleireira. A empresária afirmou que não concordou com a cobrança das sete aulas, que totalizariam pouco mais de R$ 200.

Após a confusão no salão de beleza, a empresária relatou ter recebido mensagens do personal dizendo que agora “os dois estavam no prejuízo”. Ela admitiu ter medo da reação do profissional.

Ainda ao g1, o personal afirmou que só queria cobrar a dívida, já que havia tentado várias vezes anteriormente sem sucesso. Segundo ele, até um parente entrou em contato com a empresária para tentar receber o pagamento.

“Cheguei lá para cobrar tranquilamente e, antes de ela começar a gravar, estava debochando da minha cara. Foi quando comecei a me alterar. Em nenhum momento a xinguei, só frisei que ela precisava me pagar, até que aconteceu o episódio de quebrar as coisas dela”, justificou o personal.