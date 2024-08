Friagem intensa e duradoura no Acre: Friale alerta para campanha de do agasalho

Uma massa de ar úmido e o calor provocam chuvas, com possibilidade de temporais, durante esta semana, no Acre, porém, o próximo fim de semana será “gelado”, pois uma forte onda de frio polar derruba a temperatura, segundo o portal O Tempo Aqui.

“A mais forte onda de frio do ano, até o momento, que chega nesta sexta-feira, dia 9 de agosto, será duradoura e muito abrangente, deixando as noites ´geladas´, com sensação térmica, devido aos fortes ventos, abaixo de 9ºC, principalmente em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos. Assim, é muito importante e urgente a necessidade de uma campanha do agasalho para atenuar as dificuldades daqueles que estão em situações desfavoráveis”, diz o portal de Davi Friale.

Relacionado