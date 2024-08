Festival internacional de artes será realizado em setembro no Acre

Rio Branco, Acre, será o epicentro da cultura latino-americana com a realização da segunda edição do Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (FICATE). De 16 a 22 de setembro de 2024, o evento, promovido pela CIA Cata-Ventos de Cultura, promete ser um marco no calendário cultural da região.

O FICATE 2024 reunirá renomados grupos e artistas de sete países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. A diversidade dos participantes enriquecerá o festival com uma ampla gama de expressões artísticas, incluindo espetáculos teatrais, apresentações circenses, oficinas e mesas redondas. Esses eventos abordarão temas relevantes para o cenário cultural e artístico contemporâneo, proporcionando um espaço vital para o intercâmbio e a colaboração entre os países da América Latina.

O festival é apresentado pelo Sesc, com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil e da Secretaria do Turismo de Rio Branco. Estes parceiros são fundamentais para a realização do evento, garantindo a infraestrutura e os recursos necessários para proporcionar uma experiência única para todos os participantes. O apoio do Sesc, em especial, destaca-se pela sua contribuição contínua para a promoção e disseminação da cultura no Acre. A Fundação Garibaldi Brasil e a Secretaria do Turismo de Rio Branco, com seus recursos e expertise, asseguram que o FICATE 2024 será um evento memorável e bem-sucedido.

No entanto, é lamentável que a Fundação Elias Mansour (FEM) e o Governo do Estado do Acre tenham optado por não apoiar o FICATE 2024. Desde o início do ano, mantivemos conversas e negociações visando estabelecer uma parceria que beneficiasse a cena cultural local e promovesse um intercâmbio enriquecedor para os artistas e o público. A ausência de apoio da FEM e do Governo do Estado é uma demonstração de descaso com a cultura local e uma oportunidade perdida para fortalecer a arte e os artistas da região.

“É importante toda a parceria que estamos conquistando ao longo desse último ano. Mas também ficamos tristes da forma que a FEM nos tratou e vem tratando. Em nenhum momento fomos recebidos pelo diretor-presidente. Em um único contato que tive com ele na semana passada, me virou as costas. Desde o ano passado vínhamos dialogando com eles, mas para eles cultura só é interessante se tiver ganho político, o ganho social não interessa. Esses anos levaremos espetáculos para mais de dez escolas. Crianças e adolescentes que muitas vezes nunca foram ao teatro ou sequer assistiram a uma peça teatral. Penso que nossos governantes e secretários têm uma ideia deturpada do que seja cultura. É muito lamentável tal postura,” pontua Yuri Montezuma, um dos diretores do festival.

O FICATE 2024 é mais do que um festival; é um encontro de culturas, uma celebração da diversidade e uma plataforma para o diálogo e a formação. Venha fazer parte desta grande festa e vivencie momentos inesquecíveis ao lado de artistas e entusiastas da cultura de toda a América Latina. Nos vemos no FICATE 2024!

Para saber mais, siga nas redes sociais Cia Cata-Ventos de Cultura.