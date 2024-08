Fábio Rueda, médico e presidente da Executiva Municipal do União Brasil (UB) adquiriu rapidamente a experiência necessária para uma carreira política de longo prazo. Recentemente nomeado chefe da Representação do Acre em Brasília, ele tem desempenhado um papel ativo nas convenções partidárias, na capital e no interior.

Não apenas se envolveu com a União Brasil, mas também com futuros partidos aliados e lideranças cuja ausência foi sentida nas eleições de 2022, quando ele tentava uma vaga na Câmara Federal.

Sua abordagem diplomática e habilidades de liderança, estão ganhando destaque no cenário político local. Esse engajamento mostra a determinação de Fábio em fortalecer as relações partidárias e redefinir o UB para futuras eleições.

No entanto, precisa melhorar sua comunicação pessoal e a relação com o senador Alan Rick, com quem vive às turras. Alan e Fábio não estão em rota de colisão para 2026. Para o bem deles e do partido, fumar o cachimbo da paz é uma questão de sobrevivência política.

“Para quê somar se a gente pode dividir”. (Vinicius de Morais)

. Começa agora a fase de registros das candidaturas; se não houve a desincompatibilização em tempo hábil, o pretenso candidato vai dançar o bumbo meu boi.

. Pode-se dizer que Jéssica Sales, candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul, caiu na graça de Deus e do povo.

. Sinceramente: A imagem do prefeito Zequinha Lima ao lado do presidente Jair Bolsonaro destoa completamente de sua história e carreira política.

. Não perguntem o porquê; por mais que explicasse, muitos não iriam entender; é subjetivo e, ele, (o prefeito), sabe disso.

. Em Epitaciolândia a entrada de Daniel Dozila, do PSDB, na chapa de Everton Soares, do PP, tornou a chapa mais competitiva.

. Em Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul as eleições serão plebiscitárias.

. É melhor perder com “A” do que ganhar com “B”.

. Já dizia o avô do Macunaíma:

. “Quem não ouve conselho, ouve coitado”.

. Cada eleição é uma eleição diferente.

. Acredite se quiser:

. O TCU entendeu que o presidente Lula pode ficar com o relógio e o Bolsonaro com as joias, que foram presentes de governos estrangeiros.

. A decisão abre a porta para qualquer servidor público receber presentes; institui-se a indústria da propina, que já existia, mas era ilegal.

. E o povo se lascando de trabalhar para ganhar salários irrisórios.

. Se dependesse do governador Gladson e do secretário Aberson Carvalho os 3% exigidos pelo Sinteac já teriam voltado à tabela de uma só vez.

. Em ano eleitoral, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa diminuem naturalmente o ritmo.

. Quanto a imprensa trabalha dobrado.

. Bom dia!