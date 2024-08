Em fórum de governadores, Deracre diz ter 75 frentes de serviço em andamento no Acre

O governo do Acre, representado pela presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão, e pelo diretor de Planejamento e Expansão da Autarquia, Júlio Martins, está participando do 28º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado nesta quinta-feira, 8, e sexta, 9, em Porto Velho (RO).

“É uma honra para o Deracre participar deste importante fórum, em que a união de forças e a troca de experiências entre os estados da Amazônia Legal são fundamentais para o desenvolvimento do Acre. Com o eixo de Infraestrutura e Transporte, estamos comprometidos em buscar soluções que não apenas promovam o crescimento econômico, mas que também respeitem o meio ambiente e as necessidades das nossas comunidades. O trabalho conjunto que realizamos aqui reflete o nosso compromisso em construir um futuro mais próspero e integrado para toda a Amazônia Legal”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O evento, realizado no Palácio Rio Madeira, reúne governadores dos estados-membros da região, além de secretários estaduais, para discutir pautas de interesse comum. Os tópicos em discussão incluem governança fundiária, agricultura e economia verde, infraestrutura e transporte, meio ambiente e desenvolvimento sustentável e segurança pública.

“O Fórum de Governadores da Amazônia Legal é uma oportunidade para destacar o trabalho que temos realizado no Acre. Desde o planejamento dos primeiros cem dias de gestão, passando pelo diagnóstico socioeconômico do estado, até o desenvolvimento do nosso Plano Plurianual, estamos focados em ações que promovam a geração de emprego e renda, além de outras iniciativas estratégicas. Esses esforços refletem nosso compromisso com um futuro sustentável e próspero para o Acre e para toda a Amazônia Legal”, afirmou o secretário Ricardo Brandão.

Cada tema será tratado em câmaras setoriais específicas, em que serão realizados debates e trocas de informações. O Deracre participa da Câmara de Infraestrutura e Transporte, destacando o trabalho de 75 frentes de serviço, o investimento de R$ 400 milhões em obras em execução, além de contar com R$ 380 milhões em emendas parlamentares e R$ 150 milhões em projetos licitatórios, abrangendo os 22 municípios do estado.

As conclusões das câmaras são encaminhadas ao Consórcio da Amazônia Legal, a representação oficial dos estados da Região Norte, que coordena a execução das ações integradas. O trabalho desenvolvido no encontro culmina em uma pauta unificada para os estados que compõem a Amazônia Legal, com reivindicações coletivas que ajudam a direcionar recursos para a região.