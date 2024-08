Edival Pontes, o Netinho, leva o bronze para o Brasil no taekwondo

Nesta quinta-feira (8/8), o Brasil conquistou sua primeira medalha no taekwondo nos Jogos Olímpicos Paris 2024, graças ao bronze de Edival Pontes, o Netinho. O taekwondista disputou a medalha na categoria masculina até 68kg. Apesar da derrota na primeira luta, Netinho ganhou uma nova chance por meio da repescagem. No combate valendo o bronze, o brasileiro enfrentou o espanhol Javier Pérez Polo e venceu por 2 rounds a 1.

O brasileiro acumulou o terceiro pódio para o país na modalidade, em Olimpíadas. Netinho é beneficiário do programa Bolsa Atleta, na categoria Atleta Pódio.

Ginástica rítmica

Pela primeira vez na história, o Brasil terá uma representante na final do individual geral da ginástica rítmica. Bárbara Domingos teve a oitava melhor nota entre as 24 concorrentes, e garantiu uma vaga na decisão da modalidade, que será disputada nesta sexta, às 9h30 (de Brasília).

Vôlei de praia feminino

Duda e Ana Patrícia estão na final do vôlei de praia feminino das Olimpíadas. Nesta quinta, a dupla número 1 do mundo venceu as australianas Mariafe e Clancy de virada, por 2 sets a 1 (20/22, 21/15 e 15/12).

Além de já garantir ao menos a medalha de prata, Duda e Ana Patrícia ‘vingam’ outra dupla brasileira: Carol e Bárbara foram eliminadas pelas australianas nas oitavas de final.

Wrestling feminino

Nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a brasileira Giullia Penalber foi eliminada nas quartas de final da categoria até 57kg do wrestling estilo livre. Perdeu para a moldava Anastasia Nichita, número 2 do mundo, por encostamento, e está fora da briga pelo ouro.

Mas Penalber segue sonhando com uma medalha em Paris. Para isso, precisa que Nichita avance à final da categoria. Assim, a brasileira terá a chance de lutar a repescagem e tentar buscar o bronze.

Pentatlo moderno feminino

Isabela Abreu não começou bem no pentatlo moderno na Olimpíada de Paris e terminou em último lugar na prova de esgrima, nesta quinta. A brasileira volta à disputa no sábado (10), com as 36 competidoras divididas em duas semifinais com provas de hipismo, natação e corrida com tiro a laser.

Vôlei de quadra feminino

A seleção feminina de vôlei do Brasil vivia melhor fase nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Nenhum set ptinha perdido sets, mas no fim valeu o histórico e a experiência dos EUA na modalidade. A equipe perdeu para as norte-americanas na semifinal realizada nesta quinta-feira, 8 de agosto, e disputará a medalha de bronze.

Os Estados Unidos, que derrotaram as brasileiras na final em Tóquio 2020, voltou a vencer na capital francesa por 3 a 2 (25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11), em duas horas de partida.

Atletismo masculino

No lançamento de dardo, Luiz Maurício fez um ótimo 3º lançamento, que beliscou a linha de 85m, e que o colocaria no top 8 para ter mais chances, mas ele acabou queimando.

O atleta terminou em um ótimo 11º lugar, com 80,67m.

