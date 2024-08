Campeã de xadrez é suspensa após envenenar tabuleiro da rival; vídeo

Campeã de xadrez, a russa Amina Abakarova foi suspensa após supostamente envenenar as peças que seriam utilizadas pela rival de infância, Umayganat Osmanova, com mercúrio. O caso aconteceu na última sexta-feira (2/8) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Abakarova é acusada de tentativa de vingança, após a rival insultá-la. As imagens de segurança do local em Makhachkala, no sul da Rússia, mostram a russa de 43 anos se aproximando da mesa em que a disputa aconteceria e manipulando as peças que seriam utilizadas por Osmanova.

Veja:

Simplesmente a campeã de xadrez russa envenenando o tabuleiro com mercúrio o tabuleiro da rival.https://t.co/Vnc5NcFhzs pic.twitter.com/5FWCZIaLth — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) August 8, 2024

Após a aproximação à mesa, Abakarova é vista retirando frasco da sua bolsa e espalhando o conteúdo do suposto envenenamento sobre o tabuleiro e as peças que seriam utilizadas pela rival. Pouco após o início da partida, Osmanova solicitou atendimento médico depois de sentir náusea e tontura severa.

O presidente da Federação de Cultura Física e Esportes da República do Daguestão, Sazhid Sazhidov, confirmou que a substância encontrada sobre o tabuleiro de Osmanova foi identificada como mercúrio. Ainda sobre o caso, o diretor da Federação Russa de Xadrez, Alexander Tkachyov, afirmou que a entidade considera punição vitalícia a Abakarova.

Motivações

Segundo jornal britânico The Telegraph, Abakarova teria dito a outros participantes que a tentativa de envenenamento foi uma forma de “vingança” devido a insultos pessoais de Osmanova a ela e sua família. Ainda sobre o ataque, a russa teria revelado que apenas tinha o intuito de “assustar” a adversária.