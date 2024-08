Beber água em garrafinha de plástico aumenta pressão arterial; diz estudo

Beber água em garrafinha de plástico aumenta a pressão arterial, é o que afirma um estudo conduzido pela Danube Private University (Áustria) e publicado na revista Microplastics. Isso acontece por causa dos microplásticos presentes nas garrafas, que podem chegar à corrente sanguínea.

Ao longo do estudo, os pesquisadores registraram que a pressão arterial dos participantes caiu quando deixaram de beber em garrafas de vidro e plástico e passaram a consumir água da torneira.

Segundo os autores da pesquisa, uma redução no uso de plástico poderia, portanto, diminuir a pressão arterial, já que estaria reduzindo também o número de partículas de plástico na corrente sanguínea.

Para formar a conclusão do estudo, os cientistas pediram que oito voluntários passassem a beber apenas água da torneira, evitando garrafas plásticas ou de vidro. A pressão arterial foi medida após 14 dias e após 28 dias.

“Os resultados do estudo sugerem, pela primeira vez, que uma redução no uso de plástico poderia potencialmente diminuir a pressão arterial, provavelmente devido ao volume reduzido de partículas de plástico na corrente sanguínea. Para confirmar essa hipótese, uma amostra maior de participantes homens e mulheres deve ser examinada, idealmente com o monitoramento da concentração de plástico no sangue”, diz a pesquisa.

“As mudanças observadas na pressão arterial sugerem que a redução da ingestão oral de partículas de plástico pode diminuir o risco cardiovascular. Essas descobertas ressaltam a importância de minimizar o uso de plástico para prevenir efeitos adversos à saúde e destacam a necessidade de pesquisas mais abrangentes para esclarecer a conexão entre a exposição ao plástico e a saúde cardiovascular”, finaliza o estudo.

Fonte: BNEWS