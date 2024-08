VÍDEO: Youtuber famoso tem canal banido após pular por cima de carro em alta velocidade

O Youtuber Darren Watkins Jr., mais conhecido como IShowSpeed, foi temporariamente banido da plataforma por violar as Diretrizes da Comunidade. A suspensão ocorreu após uma transmissão ao vivo onde o influenciador aparece pulando por cima de veículos de luxo em alta velocidade. Durante a transmissão, Speed foi filmado saltando sobre uma Lamborghini e um McLaren em movimento, ação considerada altamente arriscada e que, possivelmente, justificou a suspensão temporária do YouTube. https://twitter.com/i/status/1819855552706478221 Ainda não se sabe o período exato de suspensão. IShowSpeed tem um dos maiores canais da plataforma, com mais de 27 milhões de inscritos. Fonte: BNEWS