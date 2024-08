VÍDEO: Policial sobrevive após entrar na mira de fuzil ao ser encurralado perto de casa

Um policial, identificado como Thiago Cardoso dos Santos, conseguiu fugir da mira de suspeitos armados com vários fuzis nesta terça-feira (6). Lotado no 24° Batalhão da Polícia Militar (Queimados), ele teve o carro que dirigia atingido por cerca de 50 tiros. A situação aconteceu na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ).

Pelo menos três suspeitos armados com fuzis cercaram o veículo do capitão da Polícia Militar. O agente, de 36 anos, no entanto, teve ferimento no punho e a mão atingida por um dos disparos.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da ação. Os disparos de arma de fogo furaram a blindagem do automóvel.

Assista: