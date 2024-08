Torcedor do Vasco cobra pênalti, sofre fratura e sai carregado de maca em São Januário; assista

O intervalo de Vasco x Atlético-GO, na noite da terça (6), pela Copa do Brasil, em São Januário, foi marcado por um momento inusitado. Durante uma ação de marketing com sócios do Cruzmaltino, um torcedor se lesionou ao cobrar um pênalti, foi retirado de maca e levado em uma ambulância.

O torcedor, que ainda não foi identificado, caiu sobre o pé de apoio ao chutar. De acordo com o portal ge, ele sofreu uma fratura.

Torcedor do Vasco bate pênalti durante o intervalo, escorrega e acaba quebrando o pé; maca entrou em ação e retirou o homem de campo pic.twitter.com/ag2ZhsrA8N — ge (@geglobo) August 7, 2024

Após o acidente, uma maca entrou no gramado para retirar o vascaíno, que foi encaminhado para uma ambulância.

Vasco classificado

Em campo, o Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Lucas Piton. Com o resultado, a equipe carioca se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Fonte: BNEWS