Silvia Abravanel revela assombração nos estúdios do SBT: ‘Escutam coisas’

A apresentadora Silvia Abravanel fez uma revelação chocante que surpreendeu os internautas, após contar que acredita que os estúdios do SBT seriam assombrados. A filha de Silvio Santos deu entrevista ao Paranormal Experience e deu detalhes de experiências macabras no local.

De acordo com a apresentadora, existiria o espírito de uma pessoa famosa vagando pelos estúdios, já sendo vista por um pintor que fazia manutenções no SBT, que fica localizado em Osasco, São Paulo.

“O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um pintor nosso –que nunca mais a gente viu–, que ele estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais, e disseram que a Vera Verão, que era o [Jorge] Lafond [1952-2003] deu um grito ‘uepa!’ na cara desse pintor”, revelou.

A famosa deu mais detalhes sobre o momento aterrorizante. “Ele caiu pra trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali”, contou.

Silva também declarou que já teve uma dessas experiências paranormais. “Eu já trabalhei lá, durante a madrugada, com a Adriane Galisteu. Já perambulei tudo ali, e eu nunca vi [um espírito]. Mas teve um episódio no estúdio 5, em que eu estava ali e, no intervalo, eu escutei alguém me chamando. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei: ‘Eu ouvi uma pessoa me chamando’. Eu tenho certeza! Todo mundo ficou olhando pra minha cara”, informou.

A filha número dois de Silvio Santos também contou sobre uma história curiosa sobre a reencarnação da sua tia. “Eu tenho uma tia que eu não conheci, porque ela morreu com quatro anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos, de até frequentar a minha casa. Um dia, minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe. O Chico falou: ‘Ela está ali’, e quem estava sentada naquela sala era eu. Eu estava brincando”, alegou. “Minha avó falou: ‘Ali onde?’, e ele respondeu: ‘A sua neta é a encarnação da sua filha'”, declarou.

Fonte: BNEWS