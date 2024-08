Paris 2024: Alison dos Santos se classifica para final dos 400m com barreiras

Alison dos Santos, o “Piu”, garantiu uma vaga na final dos 400 metros com barreiras do atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira (7). O brasileiro terminou a prova na terceira colocação, com um tempo de 47s95, avançando pelo ranking geral.O velocista largou na raia de número 9, correndo pela parte mais externa da pista, começou muito bem a prova, brigando pelo topo, mas perdeu o fôlego no final e foi ultrapassado por dois corredores.

Karsten Warholm, norueguês medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, venceu a prova com um tempo de 47s67. O francês Clement Ducos foi o segundo colocado, finalizando o percurso em 47s85.

Apenas os dois primeiros de cada bateria avançam direto para a final, portanto, Alison precisou aguardar as duas outras semifinais para garantir a classificação. No total, o Piu terminou com o melhor tempo entre os atletas que não garantiram a classificação com as duas melhores posições de cada prova.