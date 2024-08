Mara Rocha: “serei candidata ao Senado, sem chance de recuar”

A ex-deputada federal Mara Rocha entrou em contato com a COLUNA para esclarecer que irá concorrer a uma vaga no Senado, contrariando notícias recentes que indicavam uma candidatura à Câmara Federal. “Bom dia, estimado jornalista Astério. Agradeço a referência ao meu nome, mas a notícia é falsa. Quem divulgou essa informação está desinformado e definitivamente não é alguém do meu círculo próximo. Confirmo minha candidatura ao Senado, sem possibilidade de recuo”, afirmou ela.

Mara também destacou que “apesar de muitos não mencionarem, nas eleições de 2022 obteve mais votos que a soma dos dois senadores que buscam a reeleição, mesmo com recursos limitados e pouco apoio do partido em que concorri”. Quem acompanha Mara nas redes sociais sabe que ela é a mais convicta militante da direita conservadora e cristã no Acre. Diferentemente de alguns bolsonaristas genéricos que usam discursos diferentes para cada plateia. Ela, verdadeiramente, não sobe em um palanque onde esteja presente um esquerdista. É bolsonarista original e puro sangue.

“Meu medo é começar a andar a pé e o governo aumentar o imposto sobre o chinelo”. (popular)

. Havia cantado a pedra de que PT e PC do B em Cruzeiro do Sul apoiariam a candidata do MDB, Jéssica Sales.

. Era o óbvio;

. Dizer que o prefeito-candidato Zequinha Lima (PP) não perdeu nada é a mistura da ignorância com a soberba.

. Um, dois, dez, cem votos faz diferença em qualquer eleição.

. Também havia dito na COLUNA para que o prefeito Tião Bocalom (PP) não pegasse pinha de quem o quer fazendo campanha para o Senado em 2026;

. A eleição na capital não está no papo como imaginam alguns.

. Em 2020, a então prefeita Socorro Neri perdeu sendo prefeita e com apoio do governador Gladson Cameli (PP) em um bom momento.

. A diferença na chapa PL-PP é a presença de Alysson Bestene, uma pessoa bastante querida dentro do governo capaz de angariar apoios espontâneos.

. Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasiléia talvez nem com muito dinheiro o jogo vire; está praticamente decidido.

. Em Brasiléia, a sólida chapa de vereadores do Solidariedade implodiu como consequência de truculência política.

. O que são R$ 300 mil?

. Depende, no Saara vale mais uma bilha d’água!

. Se o Fundo Especial Eleitoral dispões de quase cinco bilhões; o que corre por fora deve ser quinze bilhões.

. Alguns empresários andam se escondendo das visitas inoportunas.

. É muita gula; só Jesus Cristo de Nazaré na causa!

. Bom dia!