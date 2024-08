Com direito a look personalizado, pinscher mestre de capoeira mostra gingado; assista

O Grupo Capoeira Brasil, de Natal, no Rio Grande do Norte, encantou os seguidores ao mostrar um mestre de capoeira especial: um cachorrinho da raça pinscher extremante disciplinado.

No vídeo, compartilhado na página oficial do grupo no Instagram, o cachorrinho chamado Caxixi apareceu com uma roupinha personalizada temática de capoeira, participando de todas as aulas e mostrando que é um verdadeiro “cãopoeirista”.

Cheio de disposição, o cachorro apareceu mostrando seu talento para o esporte e para o canto, com seus latidos afinados. Caxixi ainda lançou um desafio contra os outros capoeiristas, sem se deixar intimidar pelo tamanho.

“Lançamento de desafio para o XII Batizado do Grupo Capoeira Brasil”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 25 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados pelo talento do mestre. “A calça de capoeirista, com cordinha”, “Meu Deus do céu é pinscher e capoeirista faixa preta pode me passar o contato dele eu vou fazer capoeira com ele viu” e “Sem treinar já tem o poder de exterminar um, imagine esse aí que luta capoeira”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS