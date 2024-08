Vídeo: Casa de Messi em Ibiza é vandalizada por ativistas; Veja as imagens

A mansão do jogador argentino Lionel Messi, amanheceu vandalizada na manhã desta terça-feira (6), em Ibiza, na Espanha. O grupo responsável pelo ataque divulgou a ação nas redes sociais e justificou como “chamar a atenção para a responsabilidade dos ricos na crise climática”.

A autoria do vandalismo foi do grupo Futuro Vegetal, formado por ativistas ambientais que protestam contra a crise climática. Somente neste ano, 22 membros do coletivo já foram presos pela polícia espanhola.

Na publicação o coletivo afirma que Messi teria adquirido a construção irregular por uma quantia exorbitante. No protesto, o grupo lançou tinta vermelha e preta na fachada branca da mansão.

Fonte: BNEWS