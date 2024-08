EUA: Kamala Harris escolhe Tim Walz, governador de Minnesota, como vice da chapa

A vice-presidente e candidata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris , escolheu o governador de Minnessota, Tim Walz, para ser seu vice na corrida pela Casa Branca.

O anúncio oficial foi publicado nas redes sociais da candidata e de Walz, que afirmou ser “a honra única de uma vida” disputar a eleição ao lado de Harris.

“É uma honra única na vida me juntar a Kamala Harris nesta campanha. Estou dentro. A vice-presidente Harris está nos mostrando a política do que é possível. Isso me lembra um pouco do primeiro dia de aula. Então, vamos fazer isso, pessoal. Juntem-se a nós”, disse.

Walz competia pela indicação com Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia. O vencedor foi informado da escolha da candidata nesta segunda e deve participar de um comício eleitoral com ela na Filadélfia já nesta terça (6). A formalização da chapa é esperada para esta quarta (7), antes da convenção do partido em Chicago.

A estratégia da escolha de Walz está relacionada aos ataques republicanos à campanha de Kamala, que descrevem como “perigosamente liberal”. O governador de Minnesota tem o respeito da ala moderada e pode trazer mais equilíbrio à chapa democrata.